Scoperte due lune in orbita attorno all'asteroide Dinkinesh in una formazione bizzarra

Con una svolta sorprendente, gli scienziati della NASA hanno scoperto che la piccola luna che orbita attorno all’asteroide Dinkinesh non è una luna ma due lune attaccate insieme come un pupazzo di neve cosmico. Questo tipo di oggetto è noto come binario di contatto. Sebbene le binarie di contatto siano relativamente comuni nel Sistema Solare, questa è la prima volta che vengono osservate in orbita attorno a un asteroide.

L'astronomo John Spencer del Southwest Research Institute (SwRI) spiega: “Non ne abbiamo visti molti da vicino, e non ne abbiamo mai visto uno in orbita attorno a un altro asteroide. Ci stavamo scervellando sulle strane variazioni nella luminosità di Dinkinesh che abbiamo visto avvicinandoci, il che ci ha dato un indizio che Dinkinesh potesse avere una luna di qualche tipo, ma non avevamo mai sospettato nulla di così bizzarro!

La scoperta è stata fatta dall'esploratrice di asteroidi della NASA Lucy, che ha recentemente completato un sorvolo di Dinkinesh. Nelle settimane precedenti al sorvolo, Lucy notò cambiamenti periodici nella luminosità dell'asteroide, indicando la presenza di un compagno binario. Immagini ravvicinate scattate da una distanza di 430 chilometri hanno confermato l'esistenza della luna. L'asteroide più grande misura 790 metri nel suo punto più largo, mentre la piccola luna misura circa 220 metri, anche se la sua forma esatta rimane poco chiara.

I risultati sono interessanti per gli scienziati poiché forniscono informazioni sui processi attraverso i quali si formano i pianeti. La missione di Lucy è studiare gli asteroidi che sono rimasti relativamente immutati sin dagli albori del Sistema Solare, simili ai mattoni da cui si sono formati i pianeti. Comprendere i sistemi legati gravitazionalmente come Dinkinesh potrebbe far luce sul processo di accrescimento dal basso verso l’alto attraverso il quale i pianeti si accumulano nel tempo.

Sebbene esistano somiglianze tra il sistema Dinkinesh e l’asteroide binario Didymos-Dimorphos, che è stato colpito da un veicolo spaziale della NASA l’anno scorso, la recente scoperta della formazione lunare a forma di pupazzo di neve pone nuove domande ai ricercatori. Come sottolinea lo scienziato planetario Tom Statler della NASA: “È davvero meraviglioso quando la natura ci sorprende con un nuovo puzzle. La grande scienza ci spinge a porre domande che non sapevamo di dover porre”.

Domande frequenti

Cos'è un contatto binario?

Un binario di contatto è un tipo di oggetto nello spazio in cui due corpi separati sono in contatto tra loro, assomigliando a una struttura simile a un pupazzo di neve.

Perché la scoperta di due lune in orbita attorno a un asteroide è significativa?

Questa scoperta è significativa perché fornisce informazioni sui processi di formazione dei pianeti agli albori del Sistema Solare. I sistemi legati alla gravità come Dinkinesh possono aiutare gli scienziati a capire come i pianeti accumulano materiale nel tempo.

Qual è la missione dell'esploratrice di asteroidi Lucy della NASA?

La missione della navicella spaziale Lucy è studiare gli asteroidi nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove che hanno conservato la loro composizione originale sin dalla formazione del Sistema Solare. Lucy mira a indagare sugli elementi costitutivi dei pianeti e sui loro processi di formazione.

(Fonte: NASA)