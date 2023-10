Gli scienziati riscrivono la storia dei coralli neri, rivelando la loro origine 437 milioni di anni fa

By

Gli scienziati del Queensland Museum Network e del Museo Nazionale di Storia Naturale, Smithsonian Institution, hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sui coralli neri. La loro ricerca ha rivelato che i coralli neri hanno avuto origine sulle pendici continentali circa 437 milioni di anni fa, sfidando la convinzione comune secondo cui le specie delle acque profonde si sono evolute da antenati di acque poco profonde. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sull’evoluzione della vita oceanica e sottolinea l’importanza di proteggere questi antichi lignaggi.

L'autore principale, il dottor Jeremy Horowitz, ha condotto la ricerca come parte del suo dottorato di ricerca. e ha lavorato al fianco del dottor Tom Bridge e del dottor Peter Cowman. Lo studio ha coinvolto l’analisi di 83 specie di coralli neri e la creazione di una storia evolutiva dettagliata risalente al primo periodo siluriano. Ciò è stato ottenuto estraendo e sequenziando il DNA di oltre 80 specie uniche. I ricercatori ora dispongono di dati per oltre 150 specie di corallo nero, che rappresentano una pietra miliare significativa nella comprensione della storia evolutiva e della tassonomia di questi organismi.

Preservare la biodiversità è fondamentale per mantenere la stabilità e la resilienza dell’ecosistema di fronte ai cambiamenti ambientali. La ricerca sull’adattamento dei coralli neri a diverse profondità nel corso di milioni di anni fornisce preziose informazioni su come migliorare la loro resilienza, il che è particolarmente importante date le sfide poste dai cambiamenti climatici. Questa nuova conoscenza potrebbe svolgere un ruolo significativo negli sforzi per salvaguardare le specie di coralli.

Questa ricerca contribuisce a un puzzle più ampio relativo alla comprensione della storia evolutiva e delle dinamiche ecologiche degli ecosistemi delle profondità marine. Amplia inoltre la nostra conoscenza su come la vita si adatta agli ambienti estremi e sottolinea l’importanza di preservare gli antichi lignaggi per la conservazione della biodiversità. Inoltre, lo studio ha utilizzato tecnologie all’avanguardia come la scrematura del genoma e l’arricchimento target delle regioni genomiche, aprendo la strada a futuri progressi e innovazioni nella scienza marina.

I coralli neri sono di particolare interesse per la loro eccezionale longevità e la capacità unica di evitare il cancro, consentendo loro di vivere per oltre 4,000 anni. Ulteriori ricerche, compreso il sequenziamento dell’intero genoma dei coralli neri, potrebbero fornire informazioni sulla loro durata di vita estesa e sulle potenziali applicazioni per le terapie biomediche umane.

Questo studio innovativo apre nuove strade per comprendere la storia e la biologia dei coralli neri e i suoi risultati hanno implicazioni significative per la scienza marina, la conservazione e la ricerca medica.

– Jeremy Horowitz et al, “Evoluzione batimetrica dei coralli neri attraverso il tempo profondo”, Atti della Royal Society B: Scienze biologiche (2023).

– Museo del Queensland. “La storia dei coralli neri riscritta.” (2023, 4 ottobre). Estratto il 4 ottobre il 2023.