La storica struttura della galleria del vento testa il razzo veicolo per l'ascesa su Marte della NASA

Il team Mars Ascent Vehicle (MAV) della NASA ha recentemente completato i test nella galleria del vento presso il Marshall Space Flight Center della NASA. La struttura ha una lunga storia di contributo alle missioni della NASA, incluso il programma Apollo. Ora sta svolgendo un ruolo cruciale nella preparazione del primo lancio di un razzo da Marte.

I test, che si sono svolti dal 10 al 15 luglio, hanno comportato la raccolta di dati aeroacustici utilizzando modelli in scala stampati in 3D del MAV. L'obiettivo era comprendere le dinamiche del design del MAV e migliorarne l'aerodinamica, le prestazioni, la controllabilità e il carico.

La galleria del vento di Marshall è lunga solo 24 pollici e 14 pollici in altezza e larghezza, ma è in grado di raggiungere velocità supersoniche fino a Mach 5 (circa 3,800 mph). È stato determinante nel testare razzi iconici come Redstone, Jupiter-C e Saturn, nonché progetti di space shuttle e Space Launch System (SLS).

Durante i test nella galleria del vento, i modelli in scala del MAV sono stati testati da più angolazioni per studiare gli effetti del flusso d'aria sulla struttura del veicolo. Il team ha cercato aree di flusso turbolento, oscillazioni d'urto e fluttuazioni di pressione che potrebbero influenzare le prestazioni del veicolo.

Il MAV è una componente essenziale della missione congiunta tra la NASA e l'Agenzia spaziale europea (ESA) per riportare sulla Terra campioni scientificamente selezionati da Marte all'inizio degli anni '2030. Il MAV trasporterà tubi contenenti campioni di roccia e suolo marziani in orbita attorno a Marte, dove verranno trasferiti sulla navicella spaziale Earth Return Orbiter.

I dati raccolti dai test nella galleria del vento, insieme ad altre analisi, aiuteranno il team a comprendere meglio gli ambienti che il MAV incontrerà quando diventerà il primo veicolo a lanciarsi dalla superficie di un altro pianeta.

Il completamento con successo dei test nella galleria del vento rappresenta una pietra miliare importante nello sviluppo del MAV e della campagna Mars Sample Return. Questa campagna mira a recuperare i campioni raccolti dal rover Perseverance della NASA e studiarli utilizzando strumentazione avanzata sulla Terra. I campioni hanno il potenziale per rivelare la prima evoluzione di Marte e fornire informazioni sulla possibilità di un’antica vita microbica sul pianeta.

Il MAV è gestito da Marshall e verrà lanciato a bordo del Sample Retrieval Lander per un viaggio di due anni su Marte. Dopo aver raccolto i campioni, il MAV verrebbe lanciato da Marte in orbita, dove l'Earth Return Orbiter catturerebbe il contenitore del campione.

Si prevede che i campioni arriveranno sulla Terra all’inizio degli anni ’2030, segnando un risultato significativo nell’esplorazione spaziale e nella ricerca scientifica.

Fonte: NASA, recuperata il 25 settembre 2023 da https://phys.org/news/2023-09-historic-tunnel-facility-nasa-mars.html