Gli astronauti Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara fanno la storia con una passeggiata spaziale tutta al femminile

In un momento storico per l'esplorazione dello spazio, gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno compiuto un'impresa straordinaria diventando la seconda coppia di astronauti tutta al femminile a intraprendere una passeggiata nello spazio. Il 1° novembre, fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Moghbeli e O'Hara hanno lasciato il segno nella storia.

Gli obiettivi primari della missione includevano l'installazione di hardware vitale per migliorare le capacità di inseguimento solare dei pannelli solari sulla ISS e la rimozione dei dispositivi di comunicazione radio. L'installazione pianificata di un sistema di ritenuta per i piedi sul braccio robotico è stata rinviata per una futura passeggiata spaziale, con Moghbeli che si dirigerà manualmente verso il luogo di lavoro sotto la guida del Mission Control.

Durante la passeggiata spaziale, O'Hara ha reinstallato l'attrezzatura sull'anello di gara del giunto rotante Solar Alpha (SARJ), ha condotto la manutenzione degli strumenti e ha affrontato un compito avanzato relativo a un carrello CETA (equipaggiamento per l'equipaggio e ausilio alla traduzione), ponendo le basi per il lavoro futuro su il Gruppo delle Radiofrequenze (RFG). Moghbeli, d'altra parte, ha effettuato il downlink delle immagini delle telecamere della passeggiata spaziale, ha esaminato i guanti della tuta spaziale per l'ispezione e ha partecipato a una valutazione cognitiva su un computer.

Durante lo sforzo di 6 ore e 42 minuti, entrambi gli astronauti hanno svolto i loro compiti con precisione e competenza. O'Hara ha riscontrato un piccolo problema con la sua portante di comunicazione verso la fine della passeggiata spaziale, ma ciò non ha ostacolato la sua visione né ha influenzato il successo della missione.

Dopo aver completato i loro compiti, Moghbeli e O'Hara tornarono sani e salvi alla camera di equilibrio Quest. La passeggiata spaziale si è conclusa ufficialmente quando la camera di equilibrio è stata ripressurizzata alle 2:47 EDT. In una riflessione post-passeggiata spaziale, Moghbeli ha espresso il significato dell'esperienza, definendola “un momento molto speciale” e lodando la sua collega, O'Hara, per i suoi notevoli risultati. O'Hara ha fatto eco a questi sentimenti, sottolineando l'importanza della loro missione e la loro dedizione collettiva all'esplorazione dello spazio.

Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara sono membri integrali della Spedizione 70, iniziata il 27 settembre 2023. Questa spedizione dà priorità a un'ampia gamma di studi sulla microgravità, concentrandosi su aree come la salute del cuore, i trattamenti contro il cancro, le tecniche di produzione spaziale e altro ancora. con l’obiettivo finale di migliorare la vita sia sulla Terra che nello spazio.

Questa storica passeggiata spaziale ha segnato la 269a attività extraveicolare (EVA) a sostegno dell'assemblaggio, della manutenzione e degli aggiornamenti della Stazione Spaziale Internazionale. Essendo la dodicesima passeggiata spaziale dell'anno sulla ISS e la seconda durante la Spedizione 12, gli straordinari risultati di Moghbeli e O'Hara fungono da fonte di ispirazione per le generazioni future, evidenziando al contempo l'incrollabile impegno della NASA nei confronti della diversità e della frontiera dell'esplorazione.

FAQ

1. Quante passeggiate spaziali tutte al femminile ci sono state?

Finora sono state effettuate due passeggiate spaziali tutte al femminile. Il primo ha avuto luogo il 18 ottobre 2019, condotto dagli astronauti della NASA Christina Koch e Jessica Meir. La seconda passeggiata spaziale tutta al femminile è avvenuta il 1 novembre 2023, con gli astronauti Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara.

2. Qual è lo scopo di una passeggiata spaziale?

Le passeggiate spaziali, note anche come attività extraveicolari (EVA), sono essenziali per l'assemblaggio, la manutenzione e gli aggiornamenti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti svolgono una vasta gamma di compiti, tra cui lavori di riparazione, installazione di apparecchiature, esperimenti scientifici e ispezioni di sistema al di fuori dei confini della stazione spaziale.

3. Qual è il significato della diversità nell'esplorazione spaziale?

La diversità gioca un ruolo cruciale nell’esplorazione dello spazio poiché promuove prospettive, idee ed esperienze diverse. Consente una comprensione più completa dell’universo e promuove l’innovazione nella risoluzione di sfide complesse. L'impegno della NASA nei confronti della diversità garantisce che i suoi team riflettano il mondo diversificato in cui viviamo e rafforza gli sforzi di collaborazione per ampliare i confini dell'esplorazione spaziale.