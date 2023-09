La missione OSIRIS-REx della NASA si prepara per il suo rischioso finale nel deserto dello Utah

L'ambiziosa missione della NASA di recuperare un campione di asteroide e riportarlo sulla Terra si sta avvicinando alla sua pericolosa conclusione mentre la sonda spaziale OSIRIS-REx atterrerà nel deserto dello Utah domenica. Si prevede che il campione, che potrebbe essere il più grande mai recuperato da una missione del genere, fornirà preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sulle origini della vita sulla Terra.

La sonda OSIRIS-REx, lanciata nel 2016, ha raccolto il campione da un asteroide chiamato Bennu quasi tre anni fa. L'atterraggio è previsto per domenica mattina in un sito di test nello Utah, dove la capsula contenente il campione verrà rilasciata a circa 67,000 miglia dalla Terra.

La discesa finale della capsula nell'atmosfera terrestre durerà 13 minuti, durante i quali raggiungerà una temperatura massima di 5,000 gradi Fahrenheit. Se tutto andrà secondo i piani, la capsula verrà portata su un atterraggio morbido sul suolo del deserto utilizzando i paracadute.

Secondo Rich Burns, project manager di OSIRIS-REx della NASA, colpire l'area target per l'atterraggio, che copre 250 miglia quadrate, equivale a lanciare un dardo lungo un campo da basket e colpire il bersaglio. Tuttavia, la missione non è priva di rischi e le squadre hanno preparato uno “scenario di atterraggio duro” per garantire la conservazione del materiale dell’asteroide.

Una volta che la capsula sarà a terra, verrà esaminata per verificarne le condizioni e quindi trasportata in una stanza bianca temporanea. Il giorno successivo, il campione verrà trasportato in aereo al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas, dove verrà analizzato e studiato dagli scienziati.

Si prevede che la NASA annuncerà i primi risultati durante una conferenza stampa l'11 ottobre. Questa missione segna la prima volta che la NASA tenta di riportare un campione di asteroide sulla Terra e potrebbe fornire informazioni cruciali sulla formazione del nostro sistema solare e sulla possibilità della vita oltre la Terra.

Fonti: NASA

Definizioni:

– OSIRIS-REx: la sonda spaziale della NASA lanciata nel 2016 per raccogliere un campione dall'asteroide Bennu.

– Bennu: un asteroide con un diametro di 500 metri che orbita attorno al Sole e si avvicina alla Terra ogni sei anni.

– Capsula: il contenitore in cui viene conservato il campione di asteroide per il viaggio di ritorno sulla Terra.

– Paracadute: Dispositivi utilizzati per rallentare la discesa della capsula durante l'atterraggio.

– “Scenario di atterraggio duro”: una situazione in cui la capsula campione subisce un atterraggio non ideale ma sono state adottate misure per garantire la conservazione del materiale dell’asteroide.

– Johnson Space Center: il centro della NASA a Houston, in Texas, dove il campione verrà analizzato e studiato.

– Sistema solare: l’insieme di pianeti, lune, asteroidi e altri oggetti celesti che ruotano attorno al Sole.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-attempt-first-control-flight-on-mars-as-soon-as-monday

– Space.com: https://www.space.com/osiris-rex-asteroid-sample-return-landing-date