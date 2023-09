Rinvenuta la più antica struttura in legno: una civiltà ancestrale avanzata?

Gli archeologi hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria: la più antica struttura in legno mai trovata, risalente a quasi mezzo milione di anni fa. Questa scoperta suggerisce che i nostri antenati erano molto più avanzati di quanto si credesse in precedenza. La straordinaria struttura è stata trovata alle cascate Kalambo in Zambia, vicino al confine con la Tanzania, ed è eccezionalmente ben conservata. Si ritiene che fosse una piattaforma, una passerella o un'abitazione rialzata che manteneva i nostri parenti fuori dall'acqua.

Il legno reca segni di taglio, indicando che venivano utilizzati strumenti primitivi per unire due grandi tronchi per creare la struttura. Oltre alla piattaforma di legno, nel sito è stata scoperta anche una collezione di strumenti di legno, tra cui un cuneo e un bastone da scavo. Questa scoperta mette in discussione l’idea che i nostri antenati usassero il legno solo per scopi limitati come accendere fuochi o cacciare.

Larry Barham, autore principale dello studio e archeologo dell'Università di Liverpool, ha affermato che questa scoperta ha cambiato la sua percezione dei nostri antenati. Ha dimostrato che avevano la capacità di trasformare l’ambiente circostante e creare qualcosa di innovativo. Barham ritiene che ciò indichi un alto livello di pensiero astratto e forse anche di abilità linguistiche.

La struttura è stata una scoperta casuale fatta durante gli scavi nel 2019 vicino al fiume Kalambo, sopra una cascata che raggiunge un'altezza di 235 metri. Si ritiene che l'alto livello dell'acqua alle cascate abbia preservato la struttura in legno nel corso dei secoli. Le scoperte che coinvolgono il legno antico sono rare a causa della sua tendenza a marcire senza lasciare molte tracce per le generazioni future.

Per determinare con precisione l’età della struttura, i ricercatori hanno utilizzato un nuovo metodo chiamato datazione con luminescenza, che misura l’ultima volta che i minerali sono stati esposti alla luce solare. Ciò ha rivelato che la struttura ha almeno 476,000 anni, ovvero è antecedente all’evoluzione dell’Homo sapiens. Nella regione sono stati rinvenuti fossili di Homo heidelbergensis, un parente umano, risalenti a un periodo compreso tra 700,000 e 200,000 anni fa.

La scoperta mette in discussione la convinzione prevalente che gli antenati umani fossero nomadi. La posizione della struttura vicino alle cascate, che fornivano un'affidabile fonte d'acqua, suggerisce che potrebbe essere servita come abitazione permanente. Tuttavia, questa ipotesi non è stata ancora dimostrata e sono necessarie ulteriori ricerche.

Nel complesso, questa incredibile scoperta mette in mostra le immense capacità e l’ingegno dei nostri antenati. Fornisce la prova del loro pensiero avanzato, delle capacità di pianificazione e della creazione di strutture mai viste prima. La scoperta solleva interrogativi intriganti sullo sviluppo delle prime civiltà ed evidenzia la necessità di ulteriori esplorazioni e studi del nostro lontano passato.

– Datazione con luminescenza: una tecnica che determina l’età dei minerali misurando il tempo trascorso dalla loro ultima esposizione alla luce solare.

– Homo heidelbergensis: un antenato umano estinto che si ritiene sia vissuto tra 700,000 e 200,000 anni fa.

– Pensiero astratto: la capacità di pensare a concetti che non sono fisicamente presenti o sperimentati direttamente.

