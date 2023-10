La storica passeggiata spaziale tutta al femminile avrà luogo il 30 ottobre

Due astronauti della NASA, Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara, sono pronti a fare la storia conducendo una passeggiata spaziale tutta al femminile sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il 30 ottobre. Questa sarà la quarta attività extraveicolare (EVA) che coinvolgerà un tutto- equipaggio femminile, con i tre precedenti condotti dalla stessa coppia di astronauti.

La passeggiata spaziale, originariamente prevista per il 20 ottobre, è stata ritardata a causa di una perdita di liquido refrigerante in un radiatore di riserva per il modulo scientifico russo Nauka sulla ISS. Per garantire la sicurezza degli astronauti, la NASA ha rinviato due imminenti passeggiate spaziali negli Stati Uniti. L'agenzia spaziale russa condurrà una propria passeggiata nello spazio il 25 ottobre per indagare ulteriormente sulla fuga di ammoniaca.

Il significato di questo evento è evidenziato dalle sfide poste dalle attuali tute spaziali della NASA, note come unità di mobilità extraveicolare (EMU). Queste tute sono state progettate negli anni '1970 e le loro dimensioni riflettono principalmente le proporzioni corporee degli astronauti maschi. Ciò ha reso le passeggiate spaziali con astronauti di corporatura più piccola, come le donne, relativamente rare. Tuttavia, i futuri programmi della NASA, inclusa l’esplorazione della Luna, stanno sviluppando tute spaziali in grado di ospitare una gamma più diversificata di dimensioni corporee.

Nonostante le sfide legate alle dimensioni, le astronaute della NASA hanno dimostrato la loro capacità di adattamento. Gli astronauti Christina Koch e Jessica Meir hanno completato con successo una serie di passeggiate spaziali nel 2019 e nel 2020, abbattendo gli stereotipi associati alle tute spaziali di dimensioni limitate. L'imminente passeggiata spaziale tutta al femminile con Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara si concentrerà su attività di manutenzione essenziali, tra cui la rimozione di una scatola elettronica difettosa da un'antenna di comunicazione e la sostituzione di un gruppo cuscinetto sul giunto rotante solare alfa.

Questa storica passeggiata spaziale rappresenta un significativo passo avanti verso l’uguaglianza di genere nell’esplorazione spaziale e sottolinea l’impegno della NASA a favore della diversità e dell’inclusione. Inoltre apre la strada a future missioni che coinvolgeranno astronauti con una gamma più ampia di tipologie corporee, garantendo che l’esplorazione dello spazio rimanga accessibile a tutti.

Fonte:

– Space.com