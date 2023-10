Biologia della masticazione degli ippopotami: le zanne prominenti e le bocche spalancate limitano l'efficienza

By

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Zurigo, in Svizzera, ha scoperto che le grandi zanne e l’ampia apertura degli ippopotami limitano i loro movimenti di masticazione, risultando in una masticazione inefficiente. I risultati, pubblicati sulla rivista ad accesso libero PLOS ONE, fanno luce sulla biologia masticatoria unica di queste creature acquatiche.

È noto che gli ippopotami hanno l'apertura più ampia di qualsiasi mammifero, consentendo loro di consumare grandi quantità di vegetazione. Tuttavia, lo studio suggerisce che la loro capacità di masticare è limitata a causa delle dimensioni e della disposizione dei denti. I ricercatori hanno osservato il comportamento masticatorio degli ippopotami comuni e degli ippopotami pigmei utilizzando riprese video di animali dello zoo. Hanno anche esaminato i teschi degli esemplari museali per misurare le dimensioni e la disposizione dei denti e hanno cercato segni di usura che indicassero schemi di masticazione.

I risultati hanno mostrato che c'era poca differenza nella larghezza della mascella superiore e inferiore o dei denti delle guance tra le due specie di ippopotami, suggerendo un movimento di masticazione principalmente verticale. Tuttavia, si è scoperto che i denti anteriori superiori e inferiori intrecciati negli ippopotami comuni impediscono quasi completamente la masticazione da lato a lato. Al contrario, gli ippopotami pigmei utilizzano un leggero movimento di macinazione da un lato all'altro durante la masticazione.

I ricercatori ritengono che gli antenati dei moderni ippopotami facessero più affidamento sui movimenti della mascella, ma questa capacità è andata perduta nel tempo. L'evoluzione di una mascella rigida e di un'ampia apertura potrebbe aver dato priorità all'abilità di combattimento rispetto all'efficienza masticatoria. Si suggerisce inoltre che una masticazione inefficiente possa aver contribuito allo stile di vita semi-acquatico dei comuni ippopotami.

Lo studio evidenzia che la maggior parte degli erbivori fa affidamento sui movimenti laterali della mascella per macinare il cibo, mentre gli ippopotami hanno rinunciato a questo a causa della necessità di una mascella rigida durante i combattimenti con altri ippopotami. La ricerca contribuisce a una migliore comprensione della biologia masticatoria unica degli ippopotami e dei fattori che modellano il loro comportamento alimentare.

Titolo: Biologia della masticazione degli ippopotami: le zanne prominenti e le bocche spalancate limitano l'efficienza

Fonte: PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0291825