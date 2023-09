Elevata incertezza nell’impatto climatico delle foreste globali: gli esperti chiedono stime più complete

Il ruolo delle foreste globali nella lotta contro il cambiamento climatico rimane incerto, con stime del loro impatto ampiamente variabili. Alcuni studi suggeriscono che le foreste emettono circa 6 miliardi di tonnellate di CO2, mentre altri indicano che ne assorbono fino a 8 miliardi di tonnellate. Questa incertezza rende difficile valutare se il mondo è sulla buona strada per rimanere al di sotto dei 2 gradi di cambiamento climatico e ostacola gli investimenti nella gestione del carbonio forestale.

Un recente studio pubblicato su Communications Earth & Environment da Gert-Jan Nabuurs della Wageningen University & Research evidenzia la necessità di risolvere questa incertezza. Lo studio sostiene che gli attuali metodi utilizzati per stimare le emissioni e gli assorbimenti di carbonio delle foreste sono inadeguati e richiede la rendicontazione sia sui terreni forestali gestiti che su quelli non gestiti. Attualmente, solo le foreste gestite, che costituiscono circa il 55% delle foreste globali, vengono rendicontate per i loro contributi di CO2.

I diversi approcci utilizzati per stimare il flusso di carbonio delle foreste, come la modellazione globale, il telerilevamento e il bilanciamento del bilancio del carbonio, impiegano interpretazioni diverse di “gestito” e “non gestito”. Di conseguenza, le stime vanno da circa 2 miliardi di tonnellate di CO6 derivanti dalle foreste a un assorbimento netto di meno 8 miliardi di tonnellate.

Per affrontare questo problema, lo studio suggerisce che i paesi dovrebbero iniziare a riferire su tutti i terreni forestali, sia gestiti che non gestiti. Includere le foreste non gestite nei rapporti colmerebbe una lacuna di conoscenze e aiuterebbe a monitorare i progressi verso gli obiettivi di temperatura globale. Sono disponibili i dati e i metodi necessari per stimare le emissioni e gli assorbimenti dai terreni non gestiti e i paesi possono attingere a dati ad accesso libero, osservazione della Terra e modellizzazione.

Inizialmente, le stime del flusso di gas serra provenienti dai terreni non gestiti potrebbero essere incluse volontariamente a scopo informativo nelle relazioni nazionali. Successivamente, potrebbero essere incorporati nella contabilità ufficiale degli obiettivi climatici. Questo approccio incentivi l’inclusione delle foreste non gestite ricche di carbonio e vulnerabili ai cambiamenti climatici e alle attività umane.

Lo studio propone anche un approccio più bilaterale, in cui le nazioni industrializzate forniscono supporto e competenze ai paesi in via di sviluppo nell’analisi del carbonio forestale. Ciò integrerebbe i negoziati delle Nazioni Unite in occasione delle riunioni COP, che tendono a produrre risultati in diminuzione.

In conclusione, affrontare l’elevata incertezza sull’impatto climatico delle foreste globali è fondamentale per un’azione climatica efficace. Riportando i terreni forestali gestiti e non gestiti e migliorando i metodi di stima, i paesi possono acquisire una comprensione più accurata del flusso di carbonio delle foreste e lavorare per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette e rimanere al di sotto dei 2 gradi di cambiamento climatico.

Fonte:

– Gert-Jan Nabuurs et al, Reporting carbon fluxs from ungested forest, Communications Earth & Environment (2023). DOI: 10.1038/s43247-023-01005-y

– Università di Wageningen