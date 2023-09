I ricercatori sviluppano un robot in scala di insetti alimentato a combustione

I ricercatori della Cornell University sono riusciti a creare un robot delle dimensioni di un insetto alimentato dalla combustione, superando le capacità dei robot elettrici in termini di velocità, forza, flessibilità e capacità di salto. Il team ha combinato microattuatori morbidi con combustibile chimico ad alta densità di energia per superare le sfide affrontate dal ridimensionamento di motori, motori e pompe. Utilizzando un carburante chimico ad alta densità di energia simile a quello utilizzato nelle automobili, i ricercatori sono stati in grado di aumentare significativamente la potenza di bordo e le prestazioni del robot. Il robot, che misura poco più di un pollice di lunghezza e pesa l’equivalente di una graffetta e mezza, è stampato in 3D con una resina ignifuga e dotato di quattro attuatori che fungono da piedi.

Gli attuatori sono in grado di produrre 9.5 newton di forza, rispetto ai circa 0.2 newton prodotti da robot di dimensioni simili. Il robot può anche funzionare a frequenze superiori a 100 hertz, raggiungere spostamenti del 140% e sollevare 22 volte il suo peso corporeo. I suoi attuatori alimentati a combustione gli consentono di navigare su terreni difficili, superare ostacoli, saltare distanze incredibili e muoversi rapidamente sul terreno. Il design degli attuatori offre inoltre un elevato grado di controllo, consentendo agli operatori di regolare la velocità, la frequenza delle scintille e l'alimentazione del carburante in tempo reale per attivare una serie di risposte.

I ricercatori intendono mettere insieme più attuatori per produrre movimenti energici e finemente controllati su scala più ampia. Mirano inoltre a sviluppare una versione senza vincoli del robot utilizzando un carburante liquido che possa essere trasportato a bordo, insieme a componenti elettronici più piccoli. Questa svolta nella robotica alimentata a combustione ci avvicina alla realtà dell’utilizzo di robot a misura di insetto nelle operazioni di ricerca e salvataggio, esplorazione, monitoraggio ambientale, sorveglianza e navigazione in ambienti difficili.

Fonte: Cameron A. Aubin et al, Potenti attuatori a combustione morbida per robot a misura di insetto, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Fonte: Cornell University