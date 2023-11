Un nuovo studio rivela la Via Lattea come fonte di raggi cosmici energetici

I raggi cosmici, costituiti da particelle subatomiche come protoni ed elettroni, affascinano da tempo gli scienziati con le loro energie estreme. Queste particelle hanno energie milioni di volte maggiori di quelle che possono essere prodotte dagli acceleratori di particelle sulla Terra. Per decenni, i ricercatori hanno creduto che i raggi cosmici provenissero da fonti esterne alla Via Lattea, la nostra galassia natale. Tuttavia, uno studio recente mette in discussione questa nozione suggerendo che queste particelle energetiche possono emergere anche dall’interno della nostra galassia.

Lo studio, condotto utilizzando i dati del Calorimetric Electron Telescope (CALET) sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha scoperto che dal 2015 sono state rilevate oltre sette milioni di particelle di raggi cosmici ad altissima energia. Questo sensibile rilevatore ha offerto approfondimenti sulle origini dei raggi cosmici, indicando che probabilmente provengono dai resti di supernova vicini, i resti di stelle esplose.

I risultati aprono l’entusiasmante possibilità che la materia proveniente da specifici resti di supernova nella nostra galassia possa essere misurata qui sulla Terra. Anche se gli scienziati devono ancora individuare le fonti esatte di questi raggi cosmici, sospettano che almeno tre dei 12 resti di supernova entro 3,000 anni luce dal nostro sistema solare possano essere responsabili. Uno dei principali candidati è Vela, situata a circa 800 anni luce di distanza. L'esplosione di Vela sarebbe stata visibile come un lampo luminoso, anche durante il giorno, ed è associata alla pulsar Vela, una stella di neutroni in rapida rotazione.

I risultati non solo fanno luce sulle origini dei raggi cosmici, ma forniscono anche prove a sostegno dell’attuale comprensione dell’accelerazione degli elettroni ad alta energia nei resti di supernova. Offrono preziose informazioni su questi resti e aiutano a migliorare la nostra comprensione della galassia e delle sue fonti cosmiche.

La capacità del telescopio CALET di rilevare raggi cosmici con energie fino a 10 teravolt rappresenta un progresso significativo nella nostra capacità di studiare queste particelle sfuggenti. Con le continue osservazioni fino al ritiro della ISS, probabilmente entro la fine del decennio, il team spera di scoprire ulteriori risposte sull'origine di questi raggi cosmici energetici.

