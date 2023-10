Le profondità oceaniche nascoste sotto la Nuova Zelanda potrebbero spiegare i misteriosi terremoti

I sensori hanno rilevato la presenza di un vasto oceano nascosto sepolto due miglia sotto il fondale marino al largo della costa della Nuova Zelanda. Questa scoperta offre una potenziale spiegazione per i misteriosi terremoti “al rallentatore” che hanno scosso la nazione insulare. La rivelazione è arrivata da un'immagine sismica 3D catturata da sensori rimorchiati dietro una nave da ricerca.

L'oceano nascosto è stato trovato in una provincia vulcanica che si è formata quando un enorme pennacchio di lava ha fatto breccia nella superficie terrestre nell'Oceano Pacifico 125 milioni di anni fa. Il team ha utilizzato scansioni sismiche per costruire un’immagine 3D dell’antico altopiano vulcanico, rivelando sedimenti spessi e stratificati che circondano i vulcani sepolti. Esperimenti di laboratorio su campioni di roccia vulcanica hanno dimostrato che l’acqua costituiva quasi la metà del suo volume.

La faglia responsabile dei terremoti a movimento lento, noti come eventi a scorrimento lento, rilascia la pressione tettonica per giorni o mesi anziché per minuti o secondi. Gli scienziati sospettano da tempo che questi eventi siano collegati all’acqua sepolta e la scoperta dell’oceano nascosto fornisce prove geologiche dirette.

L'autore principale Andrew Gase, ricercatore presso l'Istituto di geofisica dell'Università del Texas, ha spiegato che la quantità di acqua trovata è molto più alta del normale, suggerendo che potrebbe avere un impatto significativo sulla faglia. Comprendere come questo oceano nascosto influisce sui terremoti potrebbe fornire preziose informazioni sui grandi terremoti.

I ricercatori ipotizzano che i mari poco profondi in cui si sono verificate le eruzioni vulcaniche abbiano eroso i vulcani, creando roccia porosa e frantumata che ha agito come una falda acquifera. Nel corso del tempo, questa roccia si è trasformata in argilla, intrappolando ancora più acqua. Ora è necessaria una perforazione più profonda per determinare dove finisce l’acqua e se influisce sulla pressione attorno alla faglia.

Questa scoperta è cruciale perché supporta la teoria secondo cui la pressione dell’acqua sotterranea gioca un ruolo nell’innescare i terremoti a scivolamento lento. Acquisendo una comprensione più approfondita di questo processo, gli scienziati potrebbero essere in grado di migliorare la loro capacità di prevedere e mitigare l’impatto dei grandi terremoti.

Fonte:

– UTIG (Istituto di Geofisica dell’Università del Texas)