I sorprendenti segreti nascosti sotto la crosta terrestre

In uno studio pionieristico, gli scienziati hanno fatto un'affascinante scoperta sul mantello terrestre: lo strato tra la crosta e il nucleo. Si scopre che sotto i nostri piedi si trova un enorme serbatoio d’acqua, paragonabile per dimensioni agli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano messi insieme.

A differenza dell'acqua liquida che conosciamo sulla superficie terrestre, quest'acqua è immagazzinata sotto forma di ioni all'interno dei cristalli all'interno del mantello. Questa scoperta mette in discussione la convinzione di lunga data che i mantelli superiore e inferiore siano privi di acqua. Ciò suggerisce che la zona di transizione tra di loro, situata a circa 255-410 miglia sottoterra, sia in realtà bagnata.

I ricercatori hanno condotto esperimenti su rocce rappresentative della zona di transizione del mantello. Osservando i livelli di viscosità di queste rocce, hanno trovato una correlazione con i livelli misurati del mantello. Ciò indica che la zona di transizione contiene effettivamente acqua.

Inoltre, lo studio suggerisce che la Terra potrebbe essere “bagnata fino al nucleo”. Si ipotizza che il mantello stesso sia in grado di produrre acqua attraverso reazioni chimiche, piuttosto che fare affidamento esclusivamente sulle collisioni con comete ricche di ghiaccio durante la storia primordiale del pianeta.

La rivelazione di questo vasto sistema idrico sotterraneo ha implicazioni che vanno oltre il nostro pianeta. Ciò solleva la possibilità che anche altri corpi celesti, compresi i pianeti extrasolari, possano ospitare oceani nascosti all’interno dei loro mantelli.

La presenza di acqua in profondità all'interno della Terra ha potenziali conseguenze sull'attività sismica. Quando l’acqua fuoriesce dai cristalli, può generare un’enorme pressione, innescando infine terremoti che hanno origine a centinaia di chilometri sotto la superficie. Ciò getta nuova luce sulle misteriose origini di alcuni eventi sismici.

Nonostante queste notevoli scoperte, la comunità scientifica rimane incerta sull’esatta origine e quantità di acqua sul nostro pianeta. Il dibattito in corso evidenzia la complessità dell'evoluzione della Terra e la sua rilevanza per la comprensione di altri corpi celesti.

FAQ:

D: Dov'è l'acqua scoperta nello studio?

R: L'acqua si trova nel mantello, lo strato tra la crosta terrestre e il nucleo.

D: Come viene immagazzinata l'acqua?

R: L'acqua viene immagazzinata all'interno dei cristalli sotto forma di ioni anziché in forma liquida.

D: Quali implicazioni ha la scoperta per l’attività sismica?

R: Il rilascio di acqua dai cristalli può potenzialmente innescare terremoti in profondità sotto la superficie terrestre.

D: Altri pianeti potrebbero avere acqua nascosta nei loro mantelli?

R: Sì, è possibile che anche altri corpi celesti, compresi i pianeti extrasolari, contengano oceani nascosti all'interno dei loro mantelli.

D: Dove posso trovare ulteriori informazioni su questo argomento?

R: Per maggiori dettagli, puoi leggere l'articolo originale su [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).