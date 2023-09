Il Polo Sud della Luna scelto come sito di atterraggio per la missione Artemis III della NASA

Una nuova immagine del lato nascosto della Luna ha rivelato la regione scelta dalla NASA per lo sbarco della missione Artemis III. Questa missione fa parte dell'ambizioso piano della NASA di riportare gli esseri umani sulla superficie lunare per la prima volta in oltre 50 anni. Il sito prescelto per l'atterraggio è il polo sud della Luna, che è di grande interesse scientifico perché si ritiene che contenga ghiaccio d'acqua in crateri permanentemente in ombra.

La NASA ha collaborato con National Geographic per pubblicare un'immagine a mosaico del cratere Shackleton, situato al polo sud della Luna. L'immagine è stata catturata utilizzando lo strumento ShadowCam della NASA sulla navicella spaziale Korea Pathfinder Lunar Orbiter, insieme ad altre immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter. Il cratere Shackleton è uno dei crateri permanentemente in ombra della regione, il che lo rende un potenziale punto caldo per il ghiaccio d'acqua.

L'interno del cratere Shackleton, avvolto nell'oscurità permanente, viene rivelato nell'immagine del mosaico. Il cratere è stato catturato da ShadowCam, uno strumento della NASA progettato per esplorare le parti in ombra della superficie lunare. Le aree circostanti sono state riprese dalla Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. L'immagine mostra porzioni di tre delle 13 potenziali regioni di atterraggio per gli astronauti di Artemis III.

Il ghiaccio d’acqua è una risorsa rara sulla Luna, poiché in genere evapora se esposto alla luce solare. Tuttavia, i crateri permanentemente in ombra nel polo sud della Luna creano un ambiente ideale per la persistenza del ghiaccio d’acqua. Gli scienziati della NASA ritengono che il ghiaccio d'acqua in questi crateri possa essere utilizzato per vari scopi, inclusi materiali di consumo per gli astronauti, schermatura dalle radiazioni e propellente per razzi.

La missione Artemis III è prevista per il 2025 e, prima di allora, la NASA prevede di condurre la missione con equipaggio Artemis II attorno alla Luna. La NASA invierà anche un rover lunare chiamato VIPER alla ricerca di depositi di ghiaccio. Queste missioni apriranno la strada alle future missioni con equipaggio e all’utilizzo delle risorse sulla superficie lunare.

