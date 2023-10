Come catturare in modo sicuro l'eclissi solare con il tuo cellulare

Puoi catturare l'eclissi solare sul tuo cellulare, ma non nel suo pieno splendore. Secondo Scott Fisher, docente di astronomia all'Università dell'Oregon, potrebbe esserci una limitazione tecnica nel caso in cui il sole non appaia abbastanza grande sullo schermo per poterlo vedere bene. Scattare un'immagine fissa dell'eclissi è più semplice che registrare un video perché il tempo di esposizione è inferiore. Fisher consiglia di utilizzare un treppiede o di appoggiare il telefono a un oggetto stabile per evitare tremori alle mani durante la registrazione del video.

È importante notare che non è mai sicuro guardare direttamente il sole durante un'eclissi senza l'adeguata protezione degli occhiali poiché la radiazione solare può danneggiare la retina. Gli occhiali da sole normali non sono sufficienti perché non forniscono una protezione sufficiente. I visori solari sicuri devono essere conformi allo standard internazionale ISO 12312-2 e devono soddisfare determinati requisiti come bloccare non più dello 0.00032% della luce solare, essere privi di difetti e coprire entrambi gli occhi.

Per catturare l'eclissi solare sul tuo cellulare, è fondamentale utilizzare il filtro solare giusto davanti all'obiettivo della fotocamera. Il filtro deve essere realizzato specificatamente per la visione solare. Carly Stocks, una fotografa con sede nello Utah, consiglia di utilizzare filtri che si avvitano davanti all'obiettivo, ma anche fissarne uno può funzionare. Il filtro deve essere più grande dell'obiettivo stesso e deve essere tenuto sempre acceso durante l'esperienza visiva per garantire la sicurezza degli occhi e del sensore della fotocamera.

Sebbene sia possibile catturare il sole durante l'eclissi solare in modalità selfie posizionando un filtro solare sull'obiettivo della fotocamera anteriore, ciò potrebbe non risultare nel miglior selfie. Stocks spiega che è probabile che l'immagine sia completamente nera con un piccolo sole. Tuttavia, puoi utilizzare un visore solare o un foglio di filtro solare per coprire il sole nella cornice e ottenerne una foto. È importante fare attenzione nell'utilizzare un filtro più piccolo poiché potrebbe rischiare di danneggiare il telefono mentre si tenta di inquadrarlo.

Se non disponi di occhiali eclissi, è possibile utilizzare visori portatili per coprire entrambi gli occhi durante la visione. Un'altra alternativa è creare un proiettore per la visione di eclissi fai-da-te utilizzando una scatola di cartone, un foglio di carta bianco, nastro adesivo, forbici e un pezzo di foglio di alluminio. Creando un foro stenopeico nel foglio di alluminio e proiettando la luce sul foglio di carta bianco, è possibile vedere una falce di sole senza guardare direttamente il sole.

L’eclissi solare di sabato sarà visibile in diversi stati degli Stati Uniti tra cui Oregon, Nevada, Utah, Nuovo Messico, Texas, California, Idaho, Colorado e Arizona.

