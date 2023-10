Una nuova proposta per catturare l’inafferrabile anello fotonico dei buchi neri

I buchi neri supermassicci sono rimasti a lungo un enigma, con il loro immenso potere gravitazionale e la loro natura sfuggente. Sebbene siamo stati in grado di studiarli indirettamente attraverso l’osservazione dei loro dischi di accrescimento e dei potenti getti, catturare un’immagine diretta dell’anello fotonico ci è sfuggito. Tuttavia, un recente studio pubblicato su Acta Astronautica ha proposto un nuovo approccio per catturare potenzialmente questa struttura sfuggente.

I buchi neri sono definiti dal loro orizzonte degli eventi, un confine attraverso il quale la luce può attraversare solo una volta, creando un punto di non ritorno. Inoltre, i buchi neri hanno altre strutture distintive come il guscio fotonico, che rappresenta il limite interno delle orbite circolari stabili per i fotoni. Il guscio fotonico, con un raggio pari a 1.5 volte il raggio dell’orizzonte degli eventi, consente in teoria ai fotoni di orbitare indefinitamente attorno al buco nero.

Sebbene l’orizzonte degli eventi e il guscio fotonico non possano essere osservati direttamente, è possibile osservare l’anello fotonico, il sottile cerchio di luce causato dai fotoni che hanno sfiorato il buco nero. Tuttavia, le attuali osservazioni dell'anello fotonico hanno una risoluzione limitata e gli sforzi per estrarre i dati dell'anello fotonico dallo sfondo sono stati contestati.

Per superare queste limitazioni, lo studio propone l’uso di una costellazione di Very Long Baseline Interferometers (VLBI) basati nello spazio. Queste antenne verrebbero posizionate in un'ampia orbita terrestre o orbiterebbero attorno al punto Lagrange L2 tra la Terra e la Luna. Evitando l'interferenza dell'atmosfera terrestre, questi ricevitori potrebbero catturare la luce radio a lunghezze d'onda più corte, consentendo osservazioni a risoluzione più elevata degli anelli fotonici dei buchi neri supermassicci come M87* e Sag A*. Il telescopio proposto potrebbe anche fornire immagini a bassa risoluzione di altri buchi neri supermassicci, come quello della galassia di Andromeda.

Anche se questo studio serve come prova di concetto, la realizzazione di un telescopio di questo tipo è un obiettivo a lungo termine che richiederebbe il superamento di numerose sfide ingegneristiche. Tuttavia, la possibilità di catturare l’anello fotonico offre preziose informazioni sulla natura dei buchi neri e sull’accuratezza della teoria gravitazionale di Einstein. Arrivando più lontano che mai, gli astronomi potranno finalmente svelare i misteri di questi colossi cosmici.

Fonte: Hudson, Ben et al. "Configurazioni orbitali di interferometri spaziali per lo studio degli anelli fotonici dei buchi neri supermassicci." Acta Astronautica (2023).