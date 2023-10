Preparati per l'eclissi solare anulare: uno spettacolare evento celeste

By

Gli spettatori negli Stati Uniti contigui e in alcune parti dell'Alaska stanno aspettando con impazienza l'eclissi solare anulare che abbellirà il cielo diurno sabato. Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna è vicina o nel suo punto più lontano in orbita attorno alla Terra. Durante questo evento, la luna, apparendo più piccola a causa della sua distanza, passa direttamente davanti al sole, creando un accattivante effetto “anello di fuoco”.

La maggior parte delle aree degli Stati Uniti saranno testimoni di un'eclissi parziale, in cui solo una parte del sole sarà coperta, come se ne venisse tolto un morso. Tuttavia, gli spettatori in regioni selezionate avranno il privilegio di sperimentare l'eclissi solare anulare. Queste località fortunate includono parti dell'Oregon, della California, del Nevada, dello Utah, dell'Arizona, del Colorado, del Nuovo Messico e del Texas.

Si prevede che l'eclissi inizi in Oregon alle 9:13 PDT e si concluda in Texas alle 12:03 CDT. Residenti di città come Eugene, Oregon; Albuquerque, Nuovo Messico; e San Antonio, Texas, si troverà sul percorso dell’anularità. Inoltre, l’eclissi sarà visibile in alcune parti dell’America centrale e meridionale.

Durante l'osservazione di un'eclissi, è fondamentale dare priorità alla sicurezza degli occhi. Guardare direttamente il sole, anche durante un'eclissi parziale o anulare, può causare gravi danni agli occhi. Gli “occhiali eclissi” specializzati con filtri solari sono essenziali per una visione sicura. Gli occhiali da sole normali non offrono la protezione necessaria. Un'altra opzione è quella di utilizzare un proiettore stenopeico per visualizzare indirettamente l'eclissi.

È fondamentale notare che guardare il sole o l’eclissi attraverso una fotocamera, un binocolo o un telescopio non filtrati non è sicuro. Tuttavia, puoi catturare l'evento con la tua fotocamera utilizzando un filtro solare per evitare danni.

Oltre alla protezione degli occhi, è importante prendersi cura anche della propria pelle. Se prevedi di trascorrere ore direttamente alla luce del sole durante l'eclissi, la NASA suggerisce di indossare indumenti protettivi, un cappello e una crema solare.

Se vi capita di perdervi questo spettacolo celestiale, non temete! Un’altra eclissi significativa attende tra soli sei mesi. L'8 aprile 2024 si verificherà un'eclissi solare totale, con la Luna che oscurerà completamente il sole. Il percorso della totalità si estenderà dal Maine al Texas, offrendo un'esperienza visiva incredibile.

Assicurati di segnare sul tuo calendario questo evento, poiché la prossima eclissi solare totale visibile dagli Stati Uniti contigui non è prevista fino al 23 agosto 2044. Le meraviglie dell'universo continuano a stupirci e ad ispirarci, offrendo a tutti esperienze maestose. Godere.

