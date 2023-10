Veicolo elettrico della settimana di Alibaba incredibilmente strano: la motocicletta da autoscontro ruspante ispirata al Troncycle

By

Il veicolo elettrico della settimana Alibaba incredibilmente strano di questa settimana presenta una macchina stravagante e non convenzionale che sembra sfidare la ragione. Presentazione della motocicletta da autoscontro ispirata al Troncycle. A differenza delle tradizionali giostre di carnevale, questa motocicletta elettrica non ha bisogno di essere fissata a un pavimento e a un soffitto in acciaio. È alimentato da una batteria di bordo, consentendo la libera circolazione ovunque.

Anche se questo veicolo non convenzionale potrebbe non essere adatto agli spostamenti quotidiani, offre caratteristiche uniche che compensano la sua mancanza di velocità e potenza. Dotata di “quattro radar” e “plastica anticollisione”, la moto dà priorità alla sicurezza. Nonostante la batteria da 24 V a basso consumo e il motore da 350 W, il veicolo compensa con le sue caratteristiche high-tech.

Oltre alle sue caratteristiche di sicurezza, la motocicletta si distingue per il suo colorato spettacolo di luci a LED, garantendo una guida visivamente accattivante. Anche se potrebbe non raggiungere velocità elevate, il suo fascino estetico compensa la sua mancanza di velocità.

È importante notare che questo veicolo ispirato a Troncycle si discosta dal tradizionale design motociclistico. È dotato di tre o quattro ruote più piccole sotto il telaio, che ricordano un go-kart a forma di motocicletta.

Sorprendentemente, questo giocattolo per bambini include anche un sedile passeggero, che consente ai genitori di provare il brivido mentre i loro bambini prendono il controllo. Questa configurazione unica offre un'esperienza di guida unica sia per i bambini che per i genitori.

Per coloro che desiderano assistere al paraurti-tron-ciclo in azione, è disponibile un video che mostra il veicolo guidato da un professionista su un percorso chiuso.

In sintesi, questo veicolo elettrico della settimana Alibaba incredibilmente strano mette in risalto una motocicletta da autoscontro con elementi di design ispirati a Troncycle. Nonostante le sue specifiche modeste, la motocicletta offre caratteristiche di sicurezza innovative, un vivace spettacolo di luci a LED e una configurazione unica che consente ai genitori di guidare insieme ai propri figli.

Definizioni:

– Autoscontro: una piccola auto elettrica utilizzata nei parchi di divertimento e nelle fiere, progettata con un paraurti in gomma per assorbire gli impatti delle collisioni.

– Troncycle: una motocicletta immaginaria presente nel film “Tron” nota per il suo design futuristico e l'estetica luminosa.

Fonte:

– Video di Bumper Troncycle: [Video] (fonte non menzionata nell'articolo)

– Veicolo elettrico della settimana Alibaba incredibilmente strano. Fonte: [URL] (fonte non menzionata nell'articolo)