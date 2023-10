Una nuova membrana resistente al calore potrebbe rivoluzionare i processi di separazione industriale

By

Un team di ricercatori dell’Università di Buffalo ha sviluppato una membrana resistente al calore che potrebbe rendere meno costosa la separazione delle molecole nei processi industriali. I processi di separazione tradizionali, come la distillazione e la cristallizzazione, sono ad alta intensità energetica e non sono ecologici. Le membrane sono viste come una potenziale alternativa, ma la maggior parte sono realizzate con polimeri che si degradano durante l’uso, rendendole poco pratiche.

Per affrontare questa sfida, il gruppo di ricerca ha creato una nuova membrana più robusta composta da un materiale inorganico chiamato ossido di metallo drogato con carbonio. Questa membrana può resistere alle alte temperature, all'alta pressione e ai solventi chimici complessi associati ai processi di separazione industriale. Lo studio appare sulla rivista Science.

Prendendo ispirazione dalla deposizione dello strato molecolare e dalla polimerizzazione interfacciale, i ricercatori hanno sviluppato una tecnica per fabbricare membrane prive di difetti con nanopori rigidi che consentono il passaggio di molecole di diverse dimensioni. La membrana può resistere a temperature fino a 284F e pressioni fino a 30 atmosfere.

La membrana ha il potenziale di ridurre l’impronta di carbonio di molti processi industriali, rendendoli più ecologici ed economici. Il team ha dimostrato la sua efficacia separando con successo il boscalid, un fungicida utilizzato nella protezione delle colture, dal suo catalizzatore e dal reagente iniziale.

I ricercatori intendono condurre ulteriori esperimenti per dimostrare la scalabilità della membrana per i prodotti commerciali. Lo studio è stato sostenuto dalla National Science Foundation, dal Dipartimento dell’Energia e dall’Università di Buffalo.

Fonte:

– Università di Buffalo: [Articolo](https://www.buffalo.edu/news/releases/2021/11/043.html)