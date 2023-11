L’affascinante potenziale della pelle di squalo nelle applicazioni mediche

La pelle di squalo è stata a lungo riconosciuta dagli scienziati per le sue capacità curative uniche, che hanno suscitato molta curiosità all’interno della comunità scientifica. I ricercatori Jakob Wikström e Etty Bachar-Wikström del Karolinska Institute in Svezia hanno approfondito la biochimica della pelle di squalo per esplorarne il potenziale per applicazioni mediche. Questo studio innovativo si è concentrato sullo spinarolo e su altre specie di pesci cartilaginei, condotto presso il Marine Biological Laboratory (MBL) a Woods Hole.

Gli squali, sebbene classificati come pesci, differiscono significativamente dalle loro controparti ossee a causa della struttura della pelle e della composizione. A differenza della maggior parte dei pesci, che hanno la pelle liscia ricoperta da uno spesso strato di muco, gli squali e altri pesci cartilaginei hanno una consistenza unica spesso descritta come simile alla carta vetrata. Sorprendentemente, non è chiaro se la pelle dello squalo abbia uno strato protettivo di muco.

I ricercatori hanno scoperto che gli squali possiedono uno strato di muco, sebbene sia meno acido e quasi neutro rispetto a quello dei pesci ossei. Sorprendentemente, il muco degli squali è chimicamente più simile al muco dei mammiferi, compreso quello umano, che al muco di altre specie di pesci. Questa scoperta sottolinea la particolarità della biologia degli squali e suggerisce numerose potenziali applicazioni biomediche.

Lo studio evidenzia la possibilità di sviluppare trattamenti topici per la cura delle ferite derivati ​​dal muco di squalo, simili a quelli già derivati ​​dal merluzzo. Inoltre, ulteriori ricerche mirano a migliorare la medicina umana e ad acquisire una comprensione completa di queste straordinarie creature e dei loro straordinari meccanismi di sopravvivenza. Gli studi in corso riguarderanno analisi dettagliate di diversi tipi di cellule della pelle e delle capacità di guarigione della pelle di squalo a livello di singola cellula.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre la medicina umana. Sebbene siano state condotte ricerche approfondite sulla guarigione delle ferite sul pesce zebra, i ricercatori notano che studi comparabili sugli squali sono ancora scarsi. L'esplorazione delle proprietà curative della pelle di squalo presenta nuove ed entusiasmanti strade per la ricerca scientifica e potenziali scoperte.

Le competenze e le risorse uniche fornite dal Laboratorio biologico marino (MBL) di Woods Hole hanno svolto un ruolo cruciale nel facilitare questa ricerca. La loro vasta collezione di specie rilevanti e l'esperienza dei loro specialisti rendono MBL un centro senza pari per tali studi.

Mentre sveliamo i misteri della biologia degli squali, scopriamo che queste antiche creature contengono informazioni preziose che possono essere di grande beneficio per la comprensione umana della medicina e della guarigione delle ferite. Le potenziali applicazioni della pelle di squalo nel campo della sanità sono vaste e segnalano un futuro promettente per i progressi medici ispirati al mondo naturale.

