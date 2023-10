L'eclissi solare parziale sarà visibile in Alberta questo sabato

Gli abitanti dell'Alberta avranno l'opportunità di assistere ad un'eclissi solare parziale sabato mattina, secondo l'Agenzia spaziale canadese. L’evento, noto come eclissi solare anulare, si verificherà quando la Luna bloccherà parzialmente il sole. In Alberta, gli spettatori potranno osservare un'eclissi del 61%. Durante l'eclissi sarà ancora visibile un anello del sole.

L'eclissi inizierà intorno alle 9:15, raggiungerà il suo picco intorno alle 10:30 e si concluderà entro le 11:45. È essenziale seguire le precauzioni di sicurezza durante la visualizzazione dell'eclissi. La NASA sottolinea che l'unico modo sicuro per osservare l'evento è utilizzare occhiali sicuri per la visione solare, occhiali per eclissi o un visore solare portatile. Gli occhiali da sole normali non forniscono una protezione adeguata.

Ottiche non filtrate, come telescopi, binocoli o obiettivi fotografici, non dovrebbero mai essere utilizzate per osservare il sole durante un'eclissi. Guardare attraverso un'ottica non filtrata può provocare danni immediati agli occhi. La NASA informa che i filtri solari devono essere adeguatamente fissati sulla parte anteriore di qualsiasi ottica utilizzata.

Se si utilizzano occhiali per eclissi o un visore solare, è fondamentale evitare di tenerli in mano mentre si guarda attraverso un'ottica non filtrata, poiché ciò può causare gravi lesioni agli occhi. La NASA suggerisce l'uso di un proiettore stenopeico come alternativa.

Per coloro che sono interessati alle eclissi future, SkyAndTelescope.org fornisce visualizzazioni dei percorsi delle eclissi del 2023 e del 2024.

Stai al sicuro e goditi l'eclissi solare parziale questo sabato!

Definizioni:

1. Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare che si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra, risultando in un anello visibile del Sole.

2. Filtri solari: dispositivi collegati a strumenti ottici per bloccare le radiazioni nocive e proteggere gli occhi durante la visione del sole.

3. Proiettore stenopeico: un semplice dispositivo costituito da una scatola o una scheda con un minuscolo foro che proietta un'immagine del Sole su una superficie, consentendo una visione sicura.

Fonte:

– Agenzia spaziale canadese

– Nasa

– SkyAndTelescope.org