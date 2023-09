La foschia e il fumo degli incendi si diradano, consentendo cieli sereni e una luna piena del raccolto

By

La foschia e il fumo dei recenti incendi a Terranova sono stati finalmente spinti a sud dell'isola, schiarendo i cieli e consentendo una splendida vista della luna piena del raccolto di stasera. Anche se il fumo potrebbe essere ancora presente in alcune parti del Labrador per i prossimi due giorni, i residenti sull'isola potranno aspettarsi cieli prevalentemente sereni per tutto il fine settimana.

Secondo Erika Ranger, meteorologa di Environment Canada a Gander, non vi è alcuna aspettativa immediata che il fumo ritorni verso Terranova. Un sistema ad alta pressione sul Quebec sta attualmente spingendo il fumo in una direzione diversa, lontano dall’isola. Ranger suggerisce che, per ora, sembra che il fumo rimarrà lontano dalla loro portata.

La scomparsa della foschia e del fumo arriva giusto in tempo per la Luna piena del raccolto di stasera, che è anche l'ultima superluna dell'anno 2023. Questo evento celeste sarà sicuramente uno spettacolo straordinario, offrendo a molti l'opportunità di godere di una visione chiara. della Luna.

Gli incendi che hanno causato la nebbia sono stati motivo di preoccupazione per i residenti di Terranova e Labrador. Il fumo non solo ostacolava la visibilità ma presentava anche potenziali rischi per la salute. Con il fumo che si dissipa e il cielo sereno che ritorna, i residenti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Nel complesso, i venti mutevoli e il sistema di alta pressione sul Quebec hanno contribuito ad allontanare il fumo da Terranova. Mentre alcune parti del Labrador potrebbero ancora sperimentare il fumo per qualche giorno in più, l’isola può anticipare cieli sereni e la possibilità di crogiolarsi nella bellezza della Harvest Moon.

Definizioni:

– Foschia: una visibilità ridotta causata dalla presenza di particelle nell'aria, come fumo o inquinamento.

– Incendi boschivi: incendi incontrollati che si diffondono rapidamente attraverso la vegetazione o le aree boschive, causando spesso danni significativi.

– Harvest Moon: la luna piena che si verifica più vicino all’equinozio autunnale, tipicamente a settembre o ottobre.

– Supermoon: una luna piena che appare più grande e luminosa del solito a causa della sua maggiore vicinanza alla Terra.

Fonte:

– Erika Ranger, meteorologa presso Environment Canada a Gander