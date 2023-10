Il sussurro di Pando: ascoltando il gigante tremante

Antico e vasto, Pando, un singolo albero con 47,000 steli che germogliano da un sistema di radici condiviso su 100 acri nello Utah, è uno dei più grandi organismi viventi sulla Terra. Con una storia che forse dura 12,000 anni, questo colossale pioppo tremulo ha accumulato oltre 6,000 tonnellate di vita. Ora, grazie alle registrazioni pubblicate quest'anno, abbiamo l'opportunità di ascoltare questo magnifico albero in un modo mai visto prima.

Il sound artist Jeff Rice, invitato da Friends of Pando, ha posizionato un idrofono all'interno di una cavità alla base di un ramo e ha lasciato che arrivasse fino alle radici dell'albero. Con sua sorpresa, sentì un debole suono che aumentava durante un temporale, catturando un inquietante rombo basso. Il suono, come spiega Rice, è il risultato di milioni di foglie che fanno vibrare l'albero, passando attraverso i rami e penetrando nella terra.

Utilizzando queste registrazioni, Friends of Pando intende utilizzare il suono per mappare la complessa rete di radici sotto la superficie. Lance Oditt, il fondatore di Friends of Pando, vede il potenziale del suono non solo nel fornire esperienze uditive belle e interessanti, ma anche nel fornire informazioni preziose sulla salute di Pando e del suo ambiente circostante. Questi suoni servono come documentazione della biodiversità locale, offrendo una base di riferimento che può essere misurata rispetto ai cambiamenti ambientali.

Questo approccio innovativo alla comprensione di Pando può aiutare a far luce su vari aspetti di questa antica entità. Attraverso i dati raccolti, è possibile condurre ulteriori studi sul movimento dell'acqua, sulla relazione tra la disposizione dei rami, le colonie di insetti e la profondità delle radici. Queste indagini mirano a rivelare di più sull’ecosistema che circonda Pando, sempre più minacciato a causa delle attività umane e del declino dei predatori che tengono sotto controllo le popolazioni erbivore.

Le registrazioni del sussurro di Pando sono state presentate al 184° Meeting della Acoustical Society of America e servono a testimoniare l'importanza di ascoltare i segreti di questo gigante tremante prima che vadano perduti.

Fonti: The Guardian, Amici di Pando