La luna piena del raccolto: uno spettacolo spettacolare nelle Marittime

I marittimi si divertiranno stasera mentre potranno assistere alla bellezza della luna piena del raccolto. Anche se tecnicamente la luna raggiungerà la sua fase piena venerdì mattina presto, osservarla entro 12 ore prima o dopo tale orario è considerata fase piena. Questa sarà anche l’ultima Superluna del 2023.

Una superluna si verifica quando la luna piena è più vicina alla Terra nella sua orbita, nota come perigeo. Sebbene la differenza tra una superluna piena e una luna piena normale sia sottile a occhio nudo, si stima che sia circa il 14% più grande e più luminosa nell’aspetto.

Fortunatamente, stasera le condizioni di visione sono generalmente favorevoli per la gente delle Maritimes. Sebbene vi sia una certa foschia persistente dovuta al fumo degli incendi, è più sottile rispetto a mercoledì. Quindi, con un cielo limpido, i marittimi possono godersi la vista della luna piena che sorge sopra l'orizzonte orientale entro le 8:XNUMX. Continuerà ad essere visibile più in alto sull'orizzonte sud-orientale fino a mezzanotte, prima di tramontare a ovest nelle ore precedenti l'alba. di venerdì.

Oltre alla luna piena, ci sono anche altre delizie celesti a cui prestare attenzione. Saturno sarà visibile davanti alla Luna nascente, seguito da Giove. Inoltre, Venere sarà alta nel cielo orientale prima dell’alba di venerdì.

Per coloro che intendono intravedere la luna piena del raccolto, ecco alcuni orari del sorgere della luna per varie comunità nelle Maritimes questa sera. Si consiglia di lasciare la luna da mezz'ora buona a un'ora dopo questi orari per una visione ottimale.

Anche se il fumo degli incendi potrebbe essere ancora presente, si prevede che sarà più sottile venerdì e sabato. Il movimento dell’attuale sistema di alta pressione verso est probabilmente spingerà via la foschia rimanente dalle Maritimes entro domenica o lunedì.

Quindi, assicurati di sfruttare questa opportunità per assistere alla bellezza della luna piena, insieme ai pianeti visibili nel cielo notturno. Promette di essere un'esperienza mozzafiato da non perdere.

– Luna piena del raccolto: la luna piena che si verifica più vicino all'equinozio d'autunno, tradizionalmente associata agli agricoltori che lavorano fino a tarda notte per raccogliere i loro raccolti.

– Superluna: una luna piena che coincide con il punto di massimo avvicinamento della Luna alla Terra nella sua orbita, risultando in un aspetto più grande e luminoso.

