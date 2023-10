Dolcetto lunare per gli Skywatchers nell'estate del 2023

By

Nell'estate del 2023, gli appassionati della Luna Piena hanno assistito ad una serie di emozionanti fenomeni lunari. Il momento clou di questo spettacolo celeste è stato il verificarsi di quattro Superlune consecutive, rendendo questa stagione un momento davvero eccezionale per gli skywatcher. Tra queste Superlune c'era la rara Super Luna Blu di agosto e la Luna del Raccolto, che ha segnato la fine della stagione con uno splendido spettacolo lunare.

Le Superlune sono un fenomeno che si verifica quando la Luna Piena coincide con il suo massimo avvicinamento alla Terra nella sua orbita ellittica, nota come perigeo. Ciò fa sì che la Luna appaia più grande e luminosa del solito nel cielo notturno. Durante l'estate del 2023, queste Superlune hanno offerto straordinarie opportunità turistiche sia agli appassionati che agli osservatori occasionali.

La Super Blue Moon di agosto è stato un evento particolarmente unico. Una Luna Blu si riferisce al verificarsi di una seconda Luna Piena entro un singolo mese di calendario. Questo fenomeno è relativamente raro, da qui il detto “una volta in una Luna Blu”. In combinazione con la Superluna, ha creato un'esperienza indimenticabile per coloro che hanno avuto la fortuna di assistervi.

La stagione si concludeva con la Luna del Raccolto, tradizionalmente vista come la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno. Prende il nome dal suo significato storico nell'aiutare gli agricoltori con luce extra durante la stagione del raccolto. La Harvest Moon ha coronato l'estate delle delizie lunari e ha lasciato gli spettatori incantati dalla sua luminosa bellezza.

Nel complesso, l’estate del 2023 è stata un periodo straordinario per gli appassionati della Luna Piena. Le Superlune consecutive, tra cui la rara Super Luna Blu e la maestosa Luna del Raccolto, hanno offerto una festa per gli occhi e un'esperienza memorabile per gli osservatori del cielo di tutto il mondo.

