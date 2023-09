Spiegazione della distorsione della Via Lattea: avvolgimento in un alone inclinato di materia oscura

Gli scienziati sanno da tempo che la Via Lattea ha una curvatura caratteristica, con i bordi svasati come una gonna, ma la ragione di questo fenomeno è rimasta un mistero. Tuttavia, gli astronomi di Harvard presso il Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian hanno condotto calcoli che forniscono una spiegazione completa di questa distorsione, indicando l'avvolgimento della Via Lattea in un alone inclinato e oblungo di materia oscura.

Jiwon Jesse Han, uno studente affiliato al Centro di Astrofisica, ha guidato il team in questi calcoli, che sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Il lavoro ha coinvolto anche i coautori Charlie Conroy e Lars Hernquist, entrambi docenti del Centro di Astrofisica e del Dipartimento di Astronomia.

Il team ha basato i propri calcoli sul presupposto che l’alone di materia oscura che circonda la Via Lattea abbia la stessa forma inclinata e oblunga dell’alone stellare, una nube diffusa in cui si trova la nostra galassia. Utilizzando modelli per calcolare le orbite delle stelle all'interno di questo alone inclinato di materia oscura, il team è stato in grado di ottenere una corrispondenza quasi perfetta con le osservazioni esistenti della galassia deformata e svasata.

I risultati non solo forniscono un’elegante spiegazione dell’entità e della direzione della deformazione della Via Lattea, ma supportano anche l’ipotesi che la galassia si sia formata a seguito di una collisione galattica. Han spiegò che se la galassia si fosse formata da sola, avrebbe avuto un alone sferico e un disco piatto. Il fatto che sia l’alone stellare che l’alone di materia oscura abbiano una forma inclinata e oblunga suggerisce che la Via Lattea abbia subito un evento di fusione che ha comportato la collisione di due galassie.

Oltre a far luce sulle origini e sull’evoluzione della Via Lattea, questi calcoli potrebbero offrire spunti sulle proprietà e sulla natura della materia oscura stessa. La forma dell’alone di materia oscura fornisce indizi sui limiti delle autointerazioni della materia oscura, che rimangono misteri irrisolti in fisica.

Comprendere la deformazione della Via Lattea e la forma del suo alone di materia oscura potrebbe anche portare a metodi migliori per studiare la materia oscura, che comprende la maggior parte dell’universo ma è invisibile e sfuggente. Potrebbe consentire agli scienziati di rilevare le tracce cinematiche degli aloni di materia oscura in miniatura, noti come sub-alone oscuro, che si muovono attraverso la galassia.

Fonte:

– Astronomia della Natura

– Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian