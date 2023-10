Nuova fonte di energia: raccolta di elettricità dal movimento molecolare

Gli scienziati hanno scoperto un nuovo approccio promettente per generare elettricità sfruttando il movimento delle molecole. Mentre la tecnologia dell’energia del moto ondoso ha già dimostrato di essere una fonte efficace di generazione di energia, i ricercatori hanno ora scoperto che anche le molecole a riposo possiedono un’energia intrinseca che può essere sfruttata.

In un articolo pubblicato su APL Materials, i ricercatori hanno testato un dispositivo di raccolta di energia molecolare che cattura l’energia dal movimento naturale delle molecole in un liquido. Immergendo nanoarray di materiale piezoelettrico in un liquido, i ricercatori sono stati in grado di convertire il movimento del liquido in una corrente elettrica stabile. Questa svolta ha il potenziale per produrre una quantità significativa di energia, date le grandi quantità di aria e liquidi sulla Terra.

Il dispositivo utilizza ossido di zinco, un materiale piezoelettrico, che genera potenziale elettrico quando sperimenta il movimento. I ricercatori hanno confrontato il movimento dei filamenti di ossido di zinco con quello delle alghe che ondeggiano nell’oceano. Il vantaggio di questo dispositivo è che non fa affidamento su alcuna forza esterna, rendendolo una fonte di energia pulita rivoluzionaria. Si apre la possibilità di generare energia elettrica attraverso il movimento termico molecolare dei liquidi, che è fondamentalmente diverso dal movimento meccanico tradizionale.

Le applicazioni di questa tecnologia sono vaste. Può essere utilizzato per alimentare nanotecnologie come i dispositivi medici impiantabili. Il dispositivo può anche essere ampliato fino a diventare generatori di dimensioni reali per la produzione di energia su scala kilowatt. I ricercatori stanno già lavorando per migliorare la densità energetica del dispositivo testando diversi liquidi, materiali piezoelettrici ad alte prestazioni e nuove architetture di dispositivi.

Questa ricerca innovativa fornisce una strada entusiasmante per la generazione di elettricità che non dipende da fonti esterne convenzionali come l’energia eolica, idroelettrica o solare. La capacità di sfruttare l’energia intrinseca delle molecole apre nuove possibilità per soluzioni energetiche sostenibili e pulite in futuro.

Fonte:

– Materiali APL – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, Relazioni con i media presso AIP – [email protected]

– Affiliazioni degli autori: East Eight Energy Co. Ltd.; Università di Nankai