Sfruttare l'energia molecolare: generare elettricità su scala nanometrica

I ricercatori hanno scoperto un metodo promettente per generare elettricità sfruttando il movimento naturale delle molecole in un liquido. Il team, guidato da Yucheng Luan, ha sviluppato un dispositivo che cattura l'energia prodotta dal movimento molecolare e la converte in una corrente elettrica stabile. Questa svolta potrebbe fornire una nuova fonte di energia pulita ampiamente disponibile.

Il dispositivo utilizza materiale piezoelettrico, in particolare ossido di zinco, che presenta la capacità di generare potenziale elettrico quando sottoposto a movimento o deformazione. Nanoarray di questo materiale sono stati immersi in un liquido, consentendo al movimento del liquido di far ondeggiare e piegare i fili di ossido di zinco, con conseguente generazione di elettricità. Questo design non richiede forze esterne, rendendolo un raccoglitore di energia altamente efficiente e sostenibile.

Le potenziali applicazioni di questa tecnologia sono vaste. Potrebbe essere utilizzato per alimentare nanotecnologie come dispositivi medici impiantabili, oppure potrebbe essere ampliato per creare generatori su scala kilowatt per una produzione di energia diffusa. Inoltre, la capacità del dispositivo di generare elettricità dal movimento termico molecolare dei liquidi lo distingue da altri metodi di raccolta di energia che si basano su fonti esterne come l’energia eolica o solare.

Il gruppo di ricerca sta già lavorando per migliorare la densità energetica del dispositivo esplorando diversi liquidi, materiali piezoelettrici ad alte prestazioni e architetture di dispositivi alternative. Il loro obiettivo è migliorare l’efficienza e la scalabilità di questa innovativa tecnologia di generazione di energia.

In conclusione, sfruttando il movimento intrinseco delle molecole nei liquidi, i ricercatori hanno sviluppato un raccoglitore di movimento termico molecolare in grado di generare elettricità. Questa svolta offre un percorso promettente verso un futuro più pulito e sostenibile, in cui le fonti energetiche interne possono essere utilizzate per soddisfare la nostra crescente domanda energetica.

Fonte: Harvester a movimento termico molecolare per la conversione di elettricità, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055