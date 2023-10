Una nuova tecnica di misurazione del raggio laser utilizza pettini di frequenza caotica

I ricercatori dell'EPFL hanno sviluppato un metodo innovativo per la misurazione della distanza laser utilizzando pettini di frequenza caotica nei microrisonatori ottici. Questo approccio innovativo offre vantaggi significativi rispetto ai metodi convenzionali e apre nuove possibilità di applicazioni in vari campi.

Il concetto alla base di questa tecnica si basa sul principio della modulazione casuale a onda continua (RMCW), in cui l'ampiezza casuale e la modulazione di fase di una portante vengono utilizzate per interrogare un bersaglio utilizzando la correlazione incrociata di ampiezza e frequenza sul rilevatore. A differenza dei sistemi convenzionali, che si basano sulla modulazione esterna, l'approccio EPFL utilizza l'ampiezza casuale intrinseca e la modulazione di fase delle linee a pettine caotiche in un microrisonatore ottico. Questo sistema può supportare centinaia di portanti ottici multicolori indipendenti, consentendo la misurazione della portata laser e della velocimetria in modo estremamente parallelo.

I ricercatori sottolineano le implicazioni commerciali e le intuizioni degli esperti di questa nuova tecnologia. La tecnologia RMCW sta diventando sempre più attraente e diverse aziende LiDAR utilizzano questo approccio nei loro prodotti commerciali. L’immunità alle interferenze reciproche con altri LiDAR e fonti di luce ambientale rende RMCW significativo per il futuro dei veicoli senza pilota. Inoltre, l'approccio EPFL non richiede condizioni rigorose sul rumore di frequenza, sull'agilità di sintonizzazione e sulla linearità dei laser e non necessita di routine di avvio della forma d'onda.

La svolta del team non solo fa avanzare la nostra comprensione delle dinamiche caotiche nei sistemi ottici, ma fornisce anche soluzioni pratiche per la misurazione laser ad alta precisione in vari settori. Questa ricerca ha ampie implicazioni per la portata ottica, la comunicazione a spettro esteso, la crittografia ottica e la generazione di numeri casuali.

