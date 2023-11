Esplorando i compleanni nello spazio con l'astronauta Andreas Mogensen

By

L'astronauta danese, Andreas Mogensen, ha festeggiato un compleanno unico a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. In qualità di comandante dell'Expedition 70 e primo danese nello spazio, Mogensen si è rivolto a X (ex Twitter) per condividere la sua gioia nel vedere il sole splendere nello spazio nel suo giorno speciale.

Nel suo post, Mogensen ha spiegato il significato del sole che splende durante i compleanni, affermando: “Abbiamo anche un detto secondo cui se il sole splende nel giorno del tuo compleanno, significa che sei stato bravo quest'anno - e il sole splende sempre nello spazio. " Ad accompagnare le sue parole c'era una foto accattivante di Mogensen dietro la macchina fotografica, che catturava l'ipnotizzante vista dall'avvolgente finestra della Cupola della ISS.

Sebbene separato dalla sua famiglia in questo particolare compleanno, Mogensen ha espresso la sua gratitudine per il “grande equipaggio” con cui ha festeggiato. Il senso di cameratismo e di unione tra i membri dell’equipaggio nello spazio è davvero notevole.

Mogensen ha anche fatto luce sulle tradizioni danesi dei compleanni, spiegando che in Danimarca i compleanni vengono celebrati sventolando la bandiera nazionale, conosciuta come Dannebrog. La bandiera rappresenta la felicità, la celebrazione e i sorrisi. Mogensen ha anche condiviso un'immagine maestosa del Dannebrog che fluttua accanto alle bandiere della Groenlandia e delle Isole Faroe, entrambe regioni autonome speciali della Danimarca.

Questa celebrazione del compleanno aggiunge un altro capitolo affascinante al viaggio di Mogensen nello spazio. In particolare, ha coinciso con una settimana ricca di eventi sulla ISS. Solo un giorno prima, i membri dell'equipaggio della Expedition 70 e gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara avevano effettuato la quarta passeggiata spaziale di sole donne nella storia, dedicando 6 ore e 42 minuti ad attività cruciali di manutenzione. Lo stesso Mogensen è previsto per la propria attività extraveicolare più avanti nel 2023.

I compleanni nello spazio catturano la nostra immaginazione e ci ricordano le incredibili esperienze vissute dagli astronauti. Dall'assistere a panorami mozzafiato del nostro pianeta alla celebrazione a gravità zero, questi momenti unici rendono i compleanni nello spazio davvero indimenticabili.

#### FAQ

D: Cos'è il Dannebrog?

R: La Dannebrog è la bandiera nazionale della Danimarca e ha un profondo significato storico.

D: Come festeggiano i compleanni i danesi?

R: In Danimarca, i compleanni vengono festeggiati facendo volare il Dannebrog, che simboleggia felicità, celebrazione e sorrisi.

D: Chi è stato il primo astronauta danese nello spazio?

R: Andreas Mogensen è stato il primo astronauta danese ad avventurarsi nello spazio nel 2015.

D: Cos'è la Stazione Spaziale Internazionale?

R: La Stazione Spaziale Internazionale è una stazione spaziale abitabile che funge da laboratorio e osservatorio e ospita astronauti provenienti da diversi paesi per varie missioni scientifiche. [Fonte: NASA](https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html)