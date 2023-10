Il primo Star Party ufficiale presso la Hanle Dark Sky Reserve offre un'esperienza unica per gli astronomi dilettanti

L'Istituto indiano di astrofisica (IIA), in collaborazione con il Dipartimento di protezione della fauna selvatica, UT Ladakh, ha organizzato la prima festa stellare ufficiale per astrofili esperti. L'evento ha avuto luogo presso la Hanle Dark Sky Reserve nel Ladakh orientale dal 12 al 15 ottobre. Hanle, sede dell'Osservatorio Astronomico Indiano, offre cieli bui e clima secco ideali per osservare gli oggetti celesti.

La Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ha uno dei cieli più bui dell'India e copre un'area di circa 22 km di raggio. La riserva è stata istituita dall'UT Ladakh per preservare i cieli bui e incontaminati e controllare l'inquinamento luminoso causato dall'uomo. Non solo sostiene la ricerca astronomica, ma promuove anche l’astroturismo e contribuisce allo sviluppo socioeconomico dei villaggi locali.

Circa 30 astrofili hanno partecipato allo star party, portando i loro telescopi e macchine fotografiche per catturare la bellezza del cielo notturno senza l'interferenza dell'inquinamento luminoso. Ajay Talwar, un pluripremiato astrofotografo, ha sottolineato l'importanza dei cieli bui per osservare oggetti deboli e catturare fotografie dettagliate. Ha sottolineato che alcuni fenomeni astronomici come la Falsa Alba e la Luce Zodiacale possono essere osservati solo da Hanle a causa della sua oscurità.

Uno dei momenti salienti dello star party è stata l'opportunità di testimoniare e fotografare la Luce Zodiacale, ovvero la debole luce solare diffusa dalla polvere nel piano del sistema solare. I partecipanti hanno potuto osservare questo fenomeno in due notti successive.

L'evento ha attirato partecipanti da varie località dell'India, tra cui Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai. Sudhash Natarajan della Bangalore Astronomical Society ha menzionato come il cielo Bortle-1 di Hanle, designato come il livello più scuro, gli abbia permesso di osservare galassie oscure e deboli. Ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno a Hanle ogni anno.

Oltre allo Star Party, l'IIA, con il finanziamento dell'UT Ladakh, ha fornito 24 piccoli telescopi ad abitanti selezionati all'interno della riserva e li ha addestrati come ambasciatori dell'astronomia. Questa iniziativa mira a coinvolgere ed educare la comunità locale sull'astronomia e ad aumentare ulteriormente il potenziale dell'astroturismo di Hanle.

La direttrice dell'IIA, la Prof.ssa Annapurni Subramaniam, ha espresso la sua soddisfazione nel condividere i cieli unici dell'HDSR con gli appassionati di astronomia e ha elogiato la formazione delle comunità locali come ambasciatori dell'astronomia per i turisti.

Nel complesso, la prima festa stellare ufficiale presso la Hanle Dark Sky Reserve ha offerto agli astrofili l'opportunità di sperimentare i cieli bui incontaminati e catturare gli oggetti celesti in dettaglio. Il successo dell'evento ha evidenziato il potenziale di Hanle come destinazione ambita per gli appassionati di astronomia in India e oltre.

Definizioni:

– Indian Institute of Astrophysicals (IIA): organizzazione che conduce ricerche in vari settori dell’astrofisica e dell’astronomia in India.

– Dipartimento per la protezione della fauna selvatica, UT Ladakh: un dipartimento responsabile della protezione e conservazione della fauna selvatica nel territorio dell’Unione del Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): un'area di circa 22 km di raggio intorno a Hanle che è stata designata come riserva del cielo scuro per controllare l'inquinamento luminoso e preservare i cieli bui per la ricerca astronomica e l'astroturismo.

– Falsa Alba: fenomeno osservato prima dell’alba in cui il cielo sembra essere illuminato anche se il sole non è ancora sorto.

– Luce zodiacale: debole luce solare diffusa dalla polvere nel piano del sistema solare, visibile nei cieli bui prima dell’alba o dopo il tramonto.

– Scala Bortle: una scala numerica che misura l'oscurità del cielo notturno, dove Bortle-1 è il livello più scuro.

– Ambasciatori dell’astronomia: abitanti dei villaggi all’interno della Hanle Dark Sky Reserve che sono stati formati per educare e guidare i turisti nelle attività legate all’astronomia.

Fonti: Istituto indiano di astrofisica (IIA), Dipartimento per la protezione della fauna selvatica, UT Ladakh.