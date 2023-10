Gli astrofotografi si riuniscono a Hanle per osservare la luce zodiacale

Astrofili provenienti da varie parti dell'India si sono recentemente riuniti a Hanle, un villaggio nella regione del Ladakh, per testimoniare e catturare lo sfuggente fenomeno noto come Luce Zodiacale. Il pluripremiato astrofotografo Ajay Talwar, che viene a Hanle da molti anni, ha espresso l'importanza dei cieli bui per osservare in dettaglio gli oggetti deboli. Secondo Talwar, alcuni eventi astronomici come la Falsa Alba o la Luce Zodiacale possono essere osservati solo da Hanle a causa della sua eccezionale oscurità.

La Luce Zodiacale è un debole bagliore di luce solare diffuso dalle particelle di polvere nel piano del sistema solare. Questo fenomeno è estremamente debole e può essere osservato solo dai luoghi più bui, subito prima dell'alba. I partecipanti allo Star Party di Hanle hanno avuto la fortuna di osservare e fotografare questa luce effimera per due notti consecutive.

L'evento ha attirato un gruppo eterogeneo di partecipanti, tra cui abitanti dei villaggi locali, turisti e appassionati di astronomia provenienti da città come Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai. Sudhash Natarajan, membro della Bangalore Astronomical Society, ha condiviso la sua eccitazione per l'osservazione di galassie oscure all'Hanle Deep Space Resort (HDSR) di Hanle, che offre un cielo Bortle-1 eccezionalmente scuro per osservare le stelle.

Dorjey Angchuk, un altro partecipante, ha sottolineato che Hanle è un paradiso per gli astrofili. Ha rivelato i piani per istituire l'HDSR Star Party come evento annuale, sperando di renderlo un incontro molto ambito per gli appassionati di astronomia sia in India che all'estero. Inoltre, Hanle viene promosso come sito per l'astroturismo, invitando più visitatori a esplorare le meraviglie del cielo notturno in questa remota regione.

Nel complesso, il raduno di astrofotografi e astronomi appassionati ad Hanle ha offerto un'opportunità unica per testimoniare l'eterea bellezza della Luce Zodiacale e apprezzare l'eccezionale oscurità che rende possibili tali osservazioni.

Fonte:

– Varie definizioni dei termini utilizzati nell’articolo sono state fornite da astronomi e astrofotografi professionisti che hanno partecipato all’Hanle Star Party.