Travestirsi nello spazio: festeggiamenti di Halloween sulla Stazione Spaziale Internazionale

Anche se la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) potrebbe non ricevere visite di demoni o dolcetti o scherzetti, i membri dell'equipaggio a bordo della struttura orbitante hanno trovato un modo unico per abbracciare lo spirito di Halloween. Ogni anno, individualmente o in gruppo, si trasformano in personaggi creativi, inquietanti e talvolta spaventosi utilizzando materiali facilmente disponibili sulla stazione spaziale.

Negli scorsi Halloween, l'equipaggio della ISS ha messo in mostra in modo impressionante i suoi fantasiosi costumi. Dai mantelli da vampiro alle maschere spaventose, non manca lo spirito di Halloween che fluttua intorno alla stazione spaziale. Astronauti come Clayton C. Anderson e Nicole P. Stott si sono travestiti da vampiri, mentre Scott J. Kelly ha vissuto il sogno di Halloween durante la sua missione durata un anno nei panni di un personaggio misterioso nascosto sotto una maschera spaventosa.

Le festività di Halloween non si sono limitate agli astronauti americani; anche gli astronauti internazionali si sono uniti alle celebrazioni spettrali. Luca S. Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea ha colto l'occasione durante la Spedizione 37 per soddisfare il suo desiderio di una vita di volare come Superman. Anche altri astronauti europei come Paolo A. Nespoli hanno mostrato le loro abilità di Spiderman, aggiungendo un tocco di eccitazione da supereroe ai festeggiamenti.

I membri dell'equipaggio di varie spedizioni si sono riuniti in completo costume di Halloween. Dal comandante della Spedizione 53 Randolph J. “Randy” Bresnik agli astronauti della Spedizione 61, come Christina H. Koch, Luca S. Parmitano, Andrew R. “Drew” Morgan e Jessica U. Meir, hanno tutti messo in mostra il loro Halloween spirito mentre orbita attorno alla Terra.

Sfortunatamente, i piani di Halloween dei recenti astronauti della NASA Crew-3 sono stati influenzati dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli al Kennedy Space Center della NASA. Tuttavia, i membri dell'equipaggio in attesa del loro arrivo sulla ISS, tra cui Thomas G. Pesquet dell'Agenzia spaziale europea, non hanno lasciato che il tempo smorzasse il loro umore. Pesquet ha condiviso sui social media che “cose strane” stavano accadendo sulla ISS, con il loro compagno astronauta Akihiko Hoshide che risorgeva dalla “morte” o appariva alla finestra di osservazione.

Guardando al futuro, è emozionante immaginare le future celebrazioni di Halloween sulla ISS. Nel 2022, gli astronauti della Expedition 68 Koichi Wakata, Francisco “Frank” C. Rubio, Nicole A. Mann e Josh A. Cassada hanno deliziato tutti vestendosi da famosi personaggi dei videogiochi e dei cartoni animati, utilizzando contenitori per i loro costumi. Sembra che gli astronauti a bordo della ISS siano determinati a mantenere viva l'inquietudine e a condividere le loro divertenti celebrazioni di Halloween con il mondo.

FAQ

D: Gli astronauti festeggiano Halloween sulla Stazione Spaziale Internazionale?

R: Sì, gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale celebrano Halloween vestendosi con costumi creativi.

D: Dove prendono i costumi di Halloween gli astronauti?

R: Gli astronauti utilizzano i materiali disponibili a bordo della stazione spaziale per progettare i loro costumi.

D: Gli astronauti internazionali partecipano alle celebrazioni di Halloween sulla ISS?

R: Sì, astronauti internazionali di varie agenzie spaziali si uniscono ai festeggiamenti di Halloween sulla Stazione Spaziale Internazionale.

D: Cosa accadrà se il maltempo impedirà agli astronauti di raggiungere la ISS prima di Halloween?

R: In questi casi, i membri dell'equipaggio già a bordo della stazione spaziale terranno le proprie celebrazioni di Halloween.