Nuove tradizioni degli astronauti: celebrazioni di Halloween nello spazio

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) potrebbe non avere dolcetti o scherzetti, ma ciò non significa che Halloween passi inosservato ai membri dell'equipaggio a bordo della struttura orbitante. Con la loro creatività e intraprendenza, gli astronauti hanno trovato il modo di abbracciare lo spirito di Halloween, anche nelle profondità dello spazio. Diamo uno sguardo più da vicino a come celebrano questa festa spettrale e ai costumi unici che inventano anno dopo anno.

Sebbene il maltempo abbia ritardato i piani degli astronauti della Crew-3 della NASA e degli astronauti dell'ESA di festeggiare Halloween nello spazio nell'ottobre 2021, i membri dell'equipaggio già a bordo della stazione si sono presi la briga di divertirsi un po' ad Halloween. Non hanno lasciato che l'assenza di nuovi arrivati ​​smorzasse il loro umore. L'astronauta dell'ESA Thomas G. Pesquet ha condiviso sui social media gli strani avvenimenti accaduti sulla ISS, stuzzicando che il membro dell'equipaggio Akihiko Hoshide fosse risorto dalla morte (o era davvero?) in riferimento all'astronauta della Japan Aerospace Exploration Agency.

Guardando al futuro, possiamo solo immaginare gli emozionanti costumi e le tradizioni che si svolgeranno in futuro. Nel 2022, gli astronauti della Expedition 68 Koichi Wakata e gli astronauti della NASA Francisco "Frank" C. Rubio, Nicole A. Mann e Josh A. Cassada sono entrati nello spirito di Halloween travestendosi da popolari personaggi di videogiochi e cartoni animati. Usarono ingegnosamente contenitori di stivaggio come costumi e borse improvvisate per dolcetto o scherzetto.

Mentre avanziamo rapidamente al 2023, gli astronauti della Spedizione 70 Jasmin Moghbeli della NASA, Satoshi Furakawa della Japan Aerospace Exploration Agency, l'astronauta della NASA Loral O'Hara e l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen festeggiano Halloween nello spazio. I loro costumi devono ancora essere rivelati, ma possiamo aspettarci che la loro creatività traspaia.

FAQ:

D: Come festeggiano Halloween gli astronauti nello spazio?

R: Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale celebrano Halloween vestendosi con costumi creativi, spesso realizzati con materiali disponibili a bordo della stazione.

D: Hanno accesso ai costumi?

R: Anche se non hanno a disposizione i tradizionali costumi di Halloween, gli astronauti trovano modi creativi per realizzare costumi utilizzando materiali trovati sulla ISS.

D: Ci sono stati festeggiamenti di Halloween nello spazio?

R: Sì, gli astronauti festeggiano Halloween nello spazio da anni ed è diventata una tradizione cara tra i membri dell'equipaggio.

D: I costumi sono mai stati realizzati con materiali non convenzionali?

R: Sì, gli astronauti hanno utilizzato contenitori di stivaggio e altri materiali disponibili sulla stazione spaziale per creare costumi di Halloween unici.

D: I festeggiamenti di Halloween nello spazio continueranno in futuro?

R: Assolutamente! Finché ci saranno astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, le celebrazioni di Halloween continueranno a offrire una pausa divertente e festosa dalle esigenze dell’esplorazione spaziale.