Lo sciame meteorico delle Orionidi: una vetrina stellare

Lo spettacolo celeste noto come pioggia di meteoriti delle Orionidi abbellirà il cielo notturno questo fine settimana. Mentre le stelle cadenti sfrecciano nell'oscurità, la loro origine può essere fatta risalire alla cometa di Halley, una delle comete di breve periodo più famose. Le Orionidi, che prendono il nome dalla costellazione di Orione, sono causate dalla polvere e dai detriti lasciati nel sistema solare interno dalle precedenti visite della cometa.

La cometa di Halley, una colossale formazione ghiacciata, si avventura nel sistema solare interno circa ogni 75 anni. Ogni volta che si avvicina, la cometa si scioglie parzialmente e lascia dietro di sé una scia di detriti. Questo materiale alla fine attraversa il percorso orbitale della Terra attorno al sole, creando sciami meteorici come le Orionidi e le Eta Aquariidi in aprile.

Lo sciame meteorico delle Orionidi è iniziato il 26 settembre e continuerà fino al 22 novembre, ma il momento più opportuno per assistere a questo evento celeste è durante il periodo di picco da venerdì 20 ottobre a sabato 21 ottobre. Durante questo periodo, gli osservatori in Nord America possiamo aspettarci di vedere circa 10-20 stelle cadenti all'ora.

Le condizioni meteorologiche svolgono un ruolo cruciale nella visibilità e le Orionidi di quest'anno rappresentano un'opportunità favorevole per gli appassionati di osservazione delle stelle. Anche se la luna al primo quarto illuminerà il cielo notturno e potenzialmente ostacolerà la visione, tramonterà intorno a mezzanotte, offrendo condizioni ottimali durante le prime ore del 21 ottobre.

Per massimizzare le tue possibilità di avvistare le Orionidi, prepara un comodo punto di osservazione da cui osservare il cielo notturno. Una sedia a sdraio, una giacca calda e pause periodiche potrebbero rivelarsi utili. È importante evitare di guardare lo smartphone, poiché la sua luce bianca brillante interromperà l'adattamento all'oscurità dei tuoi occhi.

Per un'esperienza coinvolgente, cogli l'occasione di esplorare la costellazione di Orione durante la tua sessione di osservazione delle stelle. Cerca la stella gigante rossa Betelgeuse, che recentemente ha subito un misterioso "grande oscuramento". Puoi anche provare a localizzare il Winter Loop, una serie di stelle brillanti che circondano Orione. Partecipare a questa avventura di osservazione delle stelle per circa un'ora dopo la mezzanotte, tempo permettendo, probabilmente ti ricompenserà con l'avvistamento di stelle cadenti.

Anche se le Orionidi potrebbero non essere così numerose come le famose Perseidi, la loro esposizione promette comunque di affascinare coloro che si avventurano ad assistere al loro luminoso viaggio attraverso il cielo notturno. Possano i tuoi cieli essere limpidi e i tuoi occhi ben aperti per questo straordinario fenomeno.

Definizioni:

Sciame meteorico: un evento celeste in cui si può osservare un certo numero di meteore che si irradiano da un singolo punto nel cielo notturno.

Cometa: un corpo celeste ghiacciato che orbita attorno al sole e rilascia gas e polvere, che possono formare una chioma luminosa (un'atmosfera sfocata) e/o una coda quando è vicina al sole.

Cometa di Halley: una cometa di breve periodo visibile dalla Terra circa ogni 75 anni, che prende il nome dall'astronomo Edmond Halley che ne predisse il ritorno.

Fonte:

Articolo originale: Le “stelle cadenti” della cometa di Halley saranno visibili questo fine settimana di Jamie Carter

American Meteor Society