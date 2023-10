Nuove scoperte sui mondi di lava

Nella ricerca di esopianeti, gli scienziati hanno scoperto una vasta gamma di mondi diversi da qualsiasi cosa nel nostro sistema solare. Un tipo di pianeta che ha catturato la loro attenzione è il mondo della lava, un grande pianeta roccioso con mari di magma liquido sulla sua superficie. Questi pianeti super caldi, che orbitano molto vicino alle loro stelle, costituiscono quasi la metà di tutti gli esopianeti rocciosi scoperti finora.

Sebbene questi mondi di lava siano inospitali per la vita, sono incredibilmente affascinanti per gli scienziati. Un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal esamina più da vicino il modo in cui gli oceani fusi di questi pianeti influenzano le loro dimensioni e la loro evoluzione. L'autore principale, Kiersten Boley, spiega che i mondi di lava sono "cose ​​molto strane e molto interessanti" che hanno maggiori probabilità di essere rilevati dai telescopi a causa della loro vicinanza alle stelle ospiti.

Nel nostro sistema solare, l'analogo più vicino a un mondo di lava è Io, una delle lune più grandi di Giove. Come i mondi di lava, Io ha una superficie in costante cambiamento piena di attività vulcanica. Le immagini della sonda spaziale Juno della NASA hanno rivelato i rapidi cambiamenti che avvengono sulla superficie di Io.

Uno dei mondi di lava più famosi al di fuori del nostro sistema solare è Janssen. Questa super-Terra orbita attorno a una stella simile al sole a 41 anni luce di distanza ed è sede di mari di lava. Nonostante le sue condizioni estreme, Janssen e altri mondi di lava offrono spunti sulla prima evoluzione dei pianeti terrestri. Boley spiega che quando i pianeti rocciosi si formano inizialmente, attraversano uno stadio di oceano di magma mentre si raffreddano. Studiando i mondi di lava, gli scienziati possono comprendere meglio questo processo e cosa potrebbe essere accaduto sulla Terra durante la sua storia iniziale.

Lo studio ha utilizzato modelli computerizzati per simulare mondi di lava e ha identificato tre tipi probabili: quelli con un mantello liquido fuso, quelli con un oceano di magma in superficie e un tipo ibrido. Queste nuove scoperte aprono nuove entusiasmanti domande e possibilità per ulteriori ricerche sui mondi di lava.

Mentre continua la ricerca di esopianeti, la scoperta di mondi di lava continua a evidenziare l’incredibile diversità dei mondi nella nostra galassia. Sebbene questi pianeti possano essere inospitali per la vita, offrono preziose informazioni sulla formazione e sull’evoluzione dei pianeti terrestri come il nostro.