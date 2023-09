Antichi tronchi di legno rivelano le abilità avanzate dei primi esseri umani

Gli archeologi hanno scoperto in Zambia antichi tronchi di legno che mettono in discussione le precedenti ipotesi sulle capacità dei primi esseri umani. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, suggeriscono che gli uomini dell’età della pietra costruirono strutture quasi mezzo milione di anni fa, indicando un livello di intelligenza e immaginazione precedentemente sconosciuto.

Il progetto di ricerca Deep Roots of Humanity dell'Università di Liverpool ha scavato e analizzato il legname antico. Il professor Larry Barham, responsabile del progetto, ha affermato che questa scoperta ha cambiato la sua comprensione dei primi antenati umani. Crede che questi antichi esseri umani abbiano utilizzato le loro abilità e creatività per costruire qualcosa di nuovo e grande dal legno.

I ricercatori hanno anche trovato antichi strumenti di legno, compresi bastoncini da scavo, ma la scoperta più emozionante riguardava due pezzi di legno che si incastrano ad angolo retto. Gli strumenti di pietra venivano utilizzati per tagliare delle tacche nei tronchi, consentendo loro di unirli strutturalmente. Analizzando gli strati di terra in cui era sepolto il legname, il team ha stabilito che aveva circa 476,000 anni.

Precedenti prove dell’uso umano del legno si limitavano all’accensione del fuoco e alla realizzazione di semplici strumenti. Questa scoperta mette in discussione l’idea che i primi esseri umani conducessero una vita puramente nomade e dimostra che erano capaci di costruzioni più complesse.

Lo scopo di queste strutture in legno rimane poco chiaro. La dimensione dei tronchi suggerisce che fossero usati per costruire qualcosa di consistente, forse una piattaforma per un riparo o una struttura vicino a un fiume per la pesca. Tuttavia, senza prove più complete, è difficile determinare l’esatta natura di queste strutture o le specie di antichi esseri umani che le costruirono.

I manufatti in legno sono stati trasportati nel Regno Unito per analisi e conservazione. Una volta completato, verranno restituiti allo Zambia per essere esposti. La speranza è che queste scoperte arricchiscano le collezioni e facciano luce sulla tradizione della lavorazione del legno in Zambia e sulle antiche interazioni umane con l’ambiente.

Fonte: BBC News