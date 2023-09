Scoperto il primo uso noto del legno nelle costruzioni in Zambia

Gli archeologi hanno scoperto il primo uso conosciuto del legno nelle costruzioni in una pianura alluvionale in cima a una cascata nel nord dello Zambia. La struttura, risalente a 476,000 anni fa, precede di un ampio margine la successiva comparsa del legno nelle costruzioni. L'intaglio in legno, realizzato intenzionalmente con tecniche di raschiatura e abrasione, collegava due parti ed è stato rinvenuto insieme a numerosi strumenti di legno in un bacino lacustre impregnato d'acqua. I risultati mettono in discussione l’idea che solo l’Homo sapiens fosse capace di modificare il paesaggio.

La conservazione del legno è un evento raro a causa della decomposizione, rendendo difficile determinare le origini della lavorazione del legno. Tuttavia, lance di legno sono state conservate in condizioni paludose in Inghilterra e Germania, risalenti a centinaia di migliaia di anni fa. Un pezzo di legno di 780,000 anni fa trovato in Israele è stato interpretato come il più antico strumento di legno conosciuto. Sebbene le prove della lavorazione del legno nella preistoria siano scarse, la scoperta di Kalambo fornisce notevoli quantità di pezzi di legno lavorati, suggerendo un’ampia gamma di potenziali usi oltre alle armi.

Lo scopo della struttura rimane sconosciuto, ma i ricercatori ipotizzano che avrebbe potuto servire come piattaforma o passerella nell’ambiente lacustre. Nessun altro uso strutturale del legno è stato trovato nel Paleolitico africano o eurasiatico, ad eccezione di un altro tronco dentellato scoperto in precedenza nello stesso sito 70 anni fa.

Questa scoperta rivoluzionaria si aggiunge all’affascinante storia archeologica dello Zambia. In precedenza, a Kabwe era stato scoperto il cranio di un ominide noto come Kabwe Man, Homo heidelbergensis. Risalente a circa 300,000 anni fa, l'Uomo Kabwe ha infranto la teoria lineare dell'evoluzione umana e ha rivelato l'esistenza di molteplici lignaggi umani paralleli. Anche se il Teschio potrebbe non essere direttamente collegato alla struttura in legno, rimane un forte candidato.

L'identità dei creatori della struttura e l'abbondanza di strumenti rimane incerta, poiché in quel periodo l'Africa era popolata da varie specie di ominidi. Tuttavia, la regione di Kalambo era un centro di attività per numerose varianti di ominidi, tra cui l'Homo heidelbergensis e forse l'Homo naledi. Sono necessarie ulteriori ricerche per svelare i misteri che circondano il primo utilizzo conosciuto del legno nelle costruzioni in Zambia.

Fonte:

– Barham et al., Natura (2023)

– Haaretz