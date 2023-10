I ricercatori della Brown University hanno evidenziato le vulnerabilità nel ChatGPT di OpenAI, dimostrando che i chatbot possono essere manipolati per rispondere ad argomenti tabù semplicemente utilizzando una lingua diversa dall'inglese. ChatGPT, come la maggior parte dei chatbot, ha un elenco di argomenti vietati di cui si rifiuta di discutere. Tuttavia, inserendo un prompt in una lingua non addestrata nel modello sottostante, i filtri possono essere ignorati. Ad esempio, quando in Zulu è stato inserito un messaggio che chiedeva consigli su come rubare in un negozio senza essere scoperti, ChatGPT ha fornito consigli utili nella stessa lingua. Questa ricerca fa luce sulle sfide legate alla comprensione delle intenzioni umane e sugli sforzi che le persone sono disposte a compiere per ingannare l’intelligenza artificiale.

In altre notizie sull'intelligenza artificiale, gli strumenti AI di Google vengono utilizzati per controllare i semafori in varie città in tutto il mondo nell'ambito del progetto Green Light. L’obiettivo è utilizzare i dati sul traffico in tempo reale, ricavati da Google Maps, per ottimizzare il flusso del traffico, migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni. Sebbene il progetto sembri promettente, sono sorte preoccupazioni sul coinvolgimento di Google in tali sistemi di controllo.

Per coloro che sono frustrati dalle sequenze codificate, l'articolo fornisce una spiegazione sui numeri di identificazione del veicolo (VIN). I VIN, composti da 17 caratteri, rivelano informazioni sul paese di origine, produttore, modello, trasmissione, anno del modello, codice impianto, numero di produzione del veicolo e includono persino un checksum per prevenire le contraffazioni.

Nel campo delle norme, le celebrazioni contrastanti della “Giornata mondiale delle norme” si sono svolte in date diverse a seconda dell’organizzazione. ANSI, NIST e ASTM hanno osservato la giornata il 12 ottobre, mentre ISO, IEC e ITU hanno designato il 14 ottobre come loro celebrazione. xkcd cattura in modo umoristico questa situazione difficile.

In una nota più leggera, il logo Bluetooth ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dal Museo Nazionale di Danimarca, 26 anni dopo aver adottato la runa del re danese Harald Bluetooth. Viene menzionata la tendenza dei Vichinghi ad avere soprannomi letterali e talvolta scortesi, come esemplificato dal padre di Harald "Gorm il Vecchio" e dal successore "Sweyn Forkbeard", insieme a nomi divertenti e semplici come "Ivar il disossato" e "Eystein Foul-fart". "

Fonte: ricerca della Brown University, rapporto Google Project Green Light, articolo VIN, celebrazioni della Giornata mondiale degli standard, riconoscimento del logo Bluetooth.