Un nuovo studio collega i microbi intestinali alla salute dello scheletro

Gli scienziati hanno scoperto una possibile connessione tra il microbioma intestinale e la salute dello scheletro. Uno studio recente ha scoperto che alcuni microbi intestinali erano associati alla densità ossea, alla microarchitettura e alla forza. I risultati suggeriscono che potrebbe essere possibile alterare il microbioma intestinale per migliorare la salute delle ossa.

Lo studio, intitolato “Uno studio a due coorti sull’associazione tra microbiota intestinale e densità ossea, microarchitettura e forza”, è stato pubblicato su Frontiers in Endocrinology. I ricercatori hanno studiato l’associazione tra il microbioma intestinale e le scansioni di tomografia computerizzata quantitativa periferica ad alta risoluzione (HR-pQCT) del radio e della tibia in due grandi coorti.

I ricercatori hanno utilizzato i dati del Framingham Third Generation Study e dello studio Osteoporotic Fractures in Men per determinare se esistesse un fattore potenzialmente modificabile che contribuisse alla salute scheletrica. Una bassa densità ossea aumenta il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture, in particolare negli anziani.

I risultati hanno rivelato che alcuni batteri, come il batterio Akkermansia e Clostridiales DTU089, avevano associazioni negative con la salute delle ossa negli anziani. L'akkermansia è stata precedentemente associata all'obesità, mentre DTU089 è più abbondante negli individui con minore attività fisica e apporto proteico. È noto che questi fattori incidono sulla salute dello scheletro.

I ricercatori hanno anche scoperto che alcuni batteri erano associati a differenze nell’area della sezione trasversale dell’osso, suggerendo che i microbi potrebbero influenzare il modo in cui l’osso cambia dimensione con l’invecchiamento.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli effetti specifici degli organismi batterici sulla salute dello scheletro, questo studio fornisce preziose informazioni sul potenziale ruolo del microbioma intestinale nella salute delle ossa. In definitiva, prendere di mira il microbioma intestinale potrebbe essere un approccio futuro per migliorare la salute dello scheletro.

Fonte:

– Studio pubblicato su Frontiers in Endocrinology (nessun URL)

– Marcus Institute for Aging Research della Harvard Medical School