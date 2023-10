Un nuovo studio conferma che la Corrente del Golfo si sta indebolendo e minacciando il clima globale

By

Uno studio recente ha confermato che la Corrente del Golfo, un’importante corrente oceanica che aiuta a regolare il livello del mare e a mantenere le condizioni temperate, si sta indebolendo a un ritmo allarmante. Il flusso di acqua calda attraverso lo stretto della Florida è rallentato del 4% negli ultimi quattro decenni, con implicazioni potenzialmente gravi per il clima mondiale.

La Corrente del Golfo, parte del sistema di circolazione termoalina, trasporta calore, nutrienti, carbonio e ossigeno in tutto il pianeta. Inizia vicino alla Florida e trasporta acqua calda lungo la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada prima di attraversare l'Atlantico verso l'Europa. Questo flusso svolge un ruolo cruciale nel mantenimento delle temperature e del livello del mare, e il suo rallentamento potrebbe sconvolgere questi delicati equilibri.

L'autore principale Christopher Piecuch, un oceanografo fisico presso la Woods Hole Oceanographic Institution, ha descritto i risultati dello studio come "la prova più forte e definitiva che abbiamo dell'indebolimento di questa corrente oceanica rilevante dal punto di vista climatico". Lo studio ha analizzato i dati provenienti da tre diverse fonti, inclusi cavi sottomarini, altimetria satellitare e osservazioni sul posto, per misurare i movimenti della corrente attorno allo Stretto della Florida.

Sebbene uno spostamento del 4% possa sembrare piccolo, gli scienziati temono che questo sia solo l’inizio. Helen Czerski, oceanografa dell’University College di Londra, lo paragona ai primi giorni della pandemia di COVID-19, quando piccoli numeri aumentavano rapidamente. La preoccupazione è che il rallentamento della Corrente del Golfo possa essere il precursore di un collasso più significativo.

Gli scienziati ritengono che l’afflusso di acqua dolce e fredda proveniente dallo scioglimento delle calotte glaciali derivante dal cambiamento climatico potrebbe essere responsabile del rallentamento della corrente. Tuttavia, dimostrare questo collegamento è impegnativo a causa della complessità del sistema e del tempo relativamente breve in cui gli esseri umani hanno osservato direttamente i flussi oceanici.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l’impatto dei cambiamenti climatici sulla Corrente del Golfo e per distinguere tra variabilità naturale ed effetti indotti dall’uomo. L’indebolimento della Corrente del Golfo evidenzia l’urgente necessità di agire per mitigare il cambiamento climatico e proteggere il delicato equilibrio dei sistemi climatici della Terra.

