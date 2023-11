Nuove linee guida necessarie per ottenere una denominazione planetaria inclusiva di genere

By

Una recente analisi condotta da Annie Lennox, ricercatrice presso la Open University, ha rivelato che le linee guida per nominare le caratteristiche della superficie di un pianeta mancano di inclusione di genere e mostrano un pregiudizio nei confronti degli uomini. La ricerca di Lennox, che ha coinvolto l'analisi del database dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU), ha scoperto che solo il due per cento dei crateri lunari conosciuti portano nomi di donne.

La IAU è un'associazione internazionale di astronomi professionisti e le sue politiche governano la denominazione delle caratteristiche planetarie come crateri, montagne, valli, canyon, oceani e vulcani. Lennox ha scritto una lettera aperta alla IAU, esortandola ad affrontare i pregiudizi nelle loro politiche di denominazione, che secondo lei favoriscono gli "uomini bianchi cisgender".

La pratica di dare un nome ai crateri lunari fu avviata dall'astronomo italiano Giovanni Battista Riccioli nel 1635. Adottò i titoli di rinomati scienziati per le sue scoperte, una tradizione che l'IAU segue ancora oggi.

Sebbene la IAU non assegni direttamente i nomi, facilita la formazione di gruppi di lavoro o task force per proporre e approvare nomi per caratteristiche specifiche. Queste proposte spesso traggono ispirazione da personaggi storici, mitologia o temi culturali. Tuttavia, Lennox sostiene che questo approccio perpetua le ingiustizie storiche e contribuisce alla mancanza di diversità all’interno della nomenclatura.

La ricerca di Lennox ha rivelato anche disparità nella rappresentazione delle donne tra le caratteristiche planetarie. Mentre Mercurio mostra una rappresentazione leggermente migliore con l’11.8% dei suoi crateri intitolati a donne, Marte mostra una significativa disparità di genere, con solo l’1.8% dei suoi crateri intitolati a donne. Venere, d'altro canto, ha tutti i crateri che prendono il nome da donne, ma solo il 38% è attribuito a donne reali che hanno dato un contributo sostanziale alla società.

Per garantire una maggiore inclusività e diversità nella denominazione planetaria, è essenziale rivedere e rivedere le attuali linee guida. Ciò consentirebbe una celebrazione più rappresentativa dei contributi apportati da tutti i sessi nel corso della storia. Adottando un approccio più inclusivo alla denominazione delle caratteristiche planetarie, la comunità scientifica può creare spazio per una gamma più ampia di narrazioni e promuovere l’uguaglianza e il riconoscimento per tutti.