Un astronauta della NASA in pensione analizza la scena spaziale di Guardiani della Galassia Vol 3

Un astronauta della NASA in pensione, Chris Hadfield, ha decostruito una scena di Guardiani della Galassia Vol 3 per determinarne l'accuratezza nella rappresentazione dello spazio. La scena in questione mostra Peter Quill/Star-Lord, interpretato da Chris Pratt, bloccato nello spazio senza equipaggiamento protettivo. Hadfield ha analizzato la scena e ha discusso le potenziali conseguenze di una situazione del genere.

Secondo Hadfield, vivere fuori da un'astronave senza tuta spaziale per circa 30 secondi potrebbe non causare danni immediati. Tuttavia, dopo circa un minuto e mezzo, si verificherebbero danni irreversibili, che porterebbero alla morte. Entro 15 secondi, l’ossigeno nel sangue si esaurirebbe, causando perdita di coscienza quando raggiunge il cervello.

Per quanto riguarda gli effetti visivi nella scena, Hadfield ha detto che il gonfiore del viso di Star-Lord è realistico poiché il sangue friggerebbe, creando bolle in tutto il corpo. Tuttavia, il congelamento istantaneo del suo volto non avverrebbe senza la presenza di acqua, poiché è presente una quantità significativa di massa termica che rallenta il processo.

Hadfield ha riconosciuto che i cineasti spesso si prendono licenze artistiche quando ritraggono scene spaziali, poiché la maggior parte degli effetti si verificano internamente. Nonostante le imprecisioni, ha ammirato la rappresentazione complessiva dello spazio nel film.

Da quando si è ritirato dalla NASA, Hadfield ha scritto libri sulle sue esperienze e ha ricevuto riconoscimenti per la sua carriera. La scena di Guardiani della Galassia Vol 3 sottolinea la necessità di accuratezza scientifica nei media legati allo spazio.

Nella trama del film, Peter Quill sopravvive alla sua prova spaziale e ritorna sano e salvo sulla Terra. Ci sono accenni a un potenziale film autonomo di Star-Lord che esplora il suo adattamento alla vita sulla Terra. Secondo quanto riferito, il regista James Gunn e Chris Pratt hanno discusso questo concetto.

Fonti: Vanity Fair, Digital Spy