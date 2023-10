Barriere coralline tropicali minacciate dai cambiamenti climatici, risultati di uno studio

Un nuovo studio condotto da un team interdisciplinare di scienziati ha rivelato che le barriere coralline tropicali sono a rischio di grave declino a causa degli effetti del cambiamento climatico. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, evidenzia le minacce agli hotspot della diversità marina causate dal riscaldamento globale, dall’acidificazione degli oceani, dal deterioramento della qualità dell’acqua e dalle malattie che colpiscono gli organismi che costruiscono le barriere coralline.

La ricerca si è concentrata sulla barriera corallina e sugli atolli del Belize, il più grande sistema corallino dell'Oceano Atlantico. Esaminando 22 carotaggi raccolti nell'area, gli scienziati sono stati in grado di analizzare la crescita dei coralli e i tassi di accrescimento negli ultimi 9,000 anni. Hanno utilizzato la datazione con radioisotopi per determinare l’età dei frammenti di corallo e stimarne i tassi di crescita. I risultati hanno mostrato che i tassi di accrescimento dei coralli in Belize sono diminuiti nel tempo, con tassi di crescita al limite inferiore delle previsioni per il futuro innalzamento del livello del mare da parte del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite.

Lo studio ha anche rivelato un cambiamento nelle comunità di coralli, con i coralli duri sostituiti da alghe carnose e taxa ricchi di erbacce. Si è scoperto che i coralli resistenti allo stress e che costruiscono la barriera corallina dominano le sezioni più vecchie delle carote di perforazione, ma la loro abbondanza è diminuita con il miglioramento delle condizioni ambientali. I ricercatori suggeriscono che la crescente importanza della fecondità, o capacità riproduttiva, potrebbe aiutare le comunità coralline a far fronte allo stress ambientale.

Un’altra scoperta interessante è stata la scoperta di lacune su scala secolare nella documentazione fossile del corallo Acropora palmata in rapida crescita. Questi divari coincidono con periodi di temperature più elevate, maggiore attività tempestosa e minore apporto di nutrienti, indicando potenziali cause del declino.

Questo studio evidenzia l’urgente necessità di agire per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici sulle barriere coralline tropicali. Questi fragili ecosistemi, che ospitano una vasta gamma di specie marine, sono vitali per la salute dei nostri oceani e devono essere protetti.

