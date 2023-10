Il futuro del cibo nello spazio: coltivare piante per missioni di lunga durata

Mentre la NASA si prepara per le missioni sulla Luna e su Marte, una sfida cruciale è garantire una fonte di cibo sostenibile per i membri dell’equipaggio durante i loro soggiorni prolungati nello spazio. Attualmente, gli astronauti fanno affidamento principalmente sul cibo preconfezionato, che presenta limitazioni in termini di qualità e valore nutrizionale nel tempo. Per affrontare questo problema, i ricercatori stanno esplorando la possibilità di coltivare cibo nello spazio, riducendo al minimo la necessità di rifornimenti frequenti e garantendo una fornitura di cibo fresco e nutriente per le missioni di lunga durata.

La NASA ha avviato il progetto “Growing Beyond Earth” in collaborazione con il Fairchild Botanical Garden nel 2015. Questo progetto coinvolge centinaia di classi di scienze delle scuole medie e superiori negli Stati Uniti che coltivano vari semi in un habitat simile a quello della Stazione Spaziale Internazionale ( ISS). I semi che prosperano in queste aule vengono poi trasferiti in una camera presso il Kennedy Space Center della NASA per ulteriori test. I semi selezionati vengono infine inviati alla ISS per valutarne la crescita in condizioni di microgravità.

La NASA ha anche sviluppato sistemi specializzati per supportare la crescita delle piante nello spazio. Il sistema di produzione vegetale (Veggie) è una camera a basso consumo in grado di contenere sei piante. I membri dell'equipaggio si prendono cura manualmente delle piante, annaffiandole a mano. Un altro sistema, il Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatizza l’alimentazione e l’irrigazione delle piante. L'Advanced Plant Habitat è un dispositivo completamente automatizzato progettato per studiare la crescita delle piante con un coinvolgimento minimo dell'equipaggio.

Le condizioni di luce e nutrienti sono fondamentali per il successo della crescita delle piante nello spazio. Una serie di esperimenti noti come Veg-04A, Veg-04B e Veg-05 hanno esplorato la crescita della senape Mizuna, un raccolto a foglia verde, in diverse condizioni di luce. La resa, la composizione nutrizionale e i livelli microbici delle piante coltivate nello spazio sono stati confrontati con quelli coltivati ​​sulla Terra. I membri dell'equipaggio hanno anche valutato il sapore, la consistenza e altre caratteristiche del prodotto. Un altro esperimento, Plant Habitat-04, si è concentrato sulle interazioni pianta-microbo e ha valutato il sapore e la consistenza dei peperoncini.

Gli esperimenti iniziali hanno dimostrato che la microgravità può influenzare lo sviluppo delle piante ma non danneggia la salute generale delle piante. Ad esempio, in condizioni di microgravità le piante di grano sono diventate più alte del 10% rispetto alle loro controparti sulla Terra. Le indagini sulla crescita delle piantine hanno rivelato che le piantine possono adattarsi alla microgravità alterando l'espressione genetica correlata ai fattori di stress indotti dallo spazio. Il rilevamento della gravità nelle piante è stato esplorato attraverso l'indagine Plant Gravity Sensing condotta dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Questo studio ha misurato l’impatto della microgravità sui livelli di calcio, fornendo spunti per la progettazione di metodi efficaci per la coltivazione delle piante nello spazio.

Un’adeguata fornitura di acqua è una sfida significativa nella microgravità. L'indagine sulla gestione delle acque delle piante ha dimostrato un metodo idroponico per fornire acqua e aria alle radici delle piante. Lo studio XROOTS ha sperimentato tecniche idroponiche e aeroponiche (basate sull’aria) come alternative alla tradizionale coltivazione in terra. Queste tecniche hanno il potenziale per consentire la produzione agricola su larga scala per la futura esplorazione spaziale.

Inoltre, le indagini VEG-03 hanno coinvolto la coltivazione di varie verdure, tra cui Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard e Red Romaine Lattuce. Durante l'esperimento, l'astronauta della NASA Mike Hopkins ha condotto il primo trapianto di piante nello spazio, trasferendo germogli sani da un cuscino vegetale a quelli in difficoltà in Veggie. Questo trapianto di successo presenta nuove possibilità per migliorare la crescita delle piante in condizioni di microgravità e ampliare la varietà di colture che possono essere coltivate nello spazio.

Mentre la NASA continua le sue ricerche ed esperimenti, è evidente che la coltivazione di piante nello spazio è una soluzione promettente per le missioni di lunga durata. Le conoscenze acquisite da questi sforzi contribuiranno a modellare le tecnologie e i metodi futuri per la produzione alimentare sostenibile nello spazio, supportando gli ambiziosi obiettivi dell’agenzia di esplorazione umana oltre la Terra.

Fonte:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)