Un nuovo studio rivela che le fonti d'acqua sotterranee sono i principali inquinatori della Grande Barriera Corallina

By

Uno studio innovativo condotto dagli scienziati della Southern Cross University, dell’Australian Institute of Marine Science e del CSIRO ha rivelato che quasi un terzo dell’azoto inorganico disciolto e due terzi del fosforo inorganico disciolto nella Grande Barriera Corallina provengono da fonti d’acqua sotterranee. Questo significativo inquinamento derivante da fonti d'acqua sotterranee non era precedentemente documentato. La ricerca, durata un decennio, ha utilizzato campioni di acqua analizzati per gli isotopi del radio, che fungono da marcatori dell’inquinamento.

Sebbene la fonte esatta dell’inquinamento non sia stata identificata, lo studio ne ha determinato il percorso. Gli inquinanti provenienti dagli allevamenti possono impiegare diversi decenni per raggiungere i serbatoi d'acqua sotterranei, che poi emergono dalle sorgenti sulla costa e dalle sorgenti sottomarine all'interno della laguna della barriera corallina. Questo inquinamento può portare a fioriture algali, epidemie di stelle marine mangiatori di coralli e ad un aumento delle malattie dei pesci.

Il dottor Douglas Tait, autore principale della ricerca, avverte dell’urgenza di affrontare questo problema. Gli eccessivi nutrienti derivanti dall'inquinamento rappresentano una minaccia per la salute della barriera corallina e della sua vita marina. I governi statale e federale hanno già stanziato ingenti fondi per migliorare la qualità dell’acqua nella Grande Barriera Corallina, ma questo studio suggerisce che è necessaria una rivalutazione del contributo delle acque sotterranee all’inquinamento della barriera corallina.

Il famoso esperto di qualità dell'acqua della barriera corallina, il dottor Stephen Lewis, sottolinea l'importanza di questa scoperta per future azioni protettive. Sebbene l’approccio alla gestione dei nutrienti nelle aziende agricole rimanga invariato, è fondamentale una comprensione più ampia del processo delle acque sotterranee. È essenziale affrontare e mitigare le minacce nascoste agli ecosistemi critici come la Grande Barriera Corallina per garantirne la conservazione.

Questa ricerca fa luce su fonti di inquinamento precedentemente sconosciute che colpiscono la Grande Barriera Corallina e richiede nuove strategie di gestione per combattere efficacemente questo inquinamento. Sebbene allarmanti, questi risultati offrono un’opportunità per sforzi di conservazione più informati. Comprendere e affrontare le minacce nascoste è fondamentale per salvaguardare gli ecosistemi critici di fronte alle crescenti sfide ambientali.

Fonte:

– Università della Croce del Sud

– Istituto australiano di scienze marine

– CSIRO