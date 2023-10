Gli scienziati scoprono l'inquinamento sotterraneo che scorre nella Grande Barriera Corallina

Gli scienziati hanno scoperto che quantità significative di inquinamento entrano nella Grande Barriera Corallina attraverso fonti d’acqua sotterranee, una scoperta che potrebbe avere implicazioni per gli sforzi volti a ridurre l’inquinamento nei bacini fluviali. Ricerche precedenti non avevano documentato la misura in cui l’azoto inorganico disciolto e il fosforo provenienti da fonti sotterranee contribuivano alle acque della barriera corallina. Questo nuovo studio rivela che quasi un terzo dell’azoto e due terzi del fosforo nelle acque della barriera corallina provengono da fonti sotterranee.

Il controllo dell’inquinamento provocato dagli allevamenti che si riversano nella barriera corallina è stato uno degli obiettivi principali di governi e agenzie a causa dei suoi effetti dannosi sulla salute dei coralli. I lenti progressi nel miglioramento della qualità dell’acqua, combinati con la crisi climatica, sollevano preoccupazioni per il futuro della barriera corallina e per la sua eventuale aggiunta all’elenco dei siti del patrimonio mondiale in pericolo.

Scienziati della Southern Cross University, dell’Australian Institute of Marine Science e del CSIRO hanno collaborato alla ricerca, durata un decennio. Sono stati raccolti campioni di acqua e analizzati per individuare gli isotopi del radio che fungono da marcatori dell'inquinamento. Anche se lo studio non ha identificato le specifiche fonti di inquinamento, ha determinato il percorso attraverso il quale gli inquinanti raggiungono la barriera corallina.

Il dottor Douglas Tait, esperto di chimica delle acque costiere e autore principale della ricerca, ha spiegato che gli inquinanti possono impiegare decenni per viaggiare dalle fattorie alle falde acquifere sotterranee prima di emergere sulla costa e nelle sorgenti sottomarine nella laguna della barriera corallina. Ciò indica che l’inquinamento potrebbe avere effetti a lungo termine sulla barriera corallina. I nutrienti in eccesso possono portare a fioriture di alghe, epidemie di stelle marine mangiatori di coralli e malattie dei pesci, sottolineando la necessità di un cambiamento strategico negli approcci di gestione per ridurre i danni derivanti dagli inquinanti.

I risultati dello studio evidenziano l'importanza di comprendere i percorsi attraverso i quali l'inquinamento viaggia nelle acque sotterranee. Questa conoscenza può informare le strategie di gestione per mitigare gli impatti sulla Grande Barriera Corallina. Sebbene i governi statali e federali abbiano investito fondi significativi per migliorare la qualità dell’acqua nella barriera corallina, questa ricerca fa luce sulla necessità di affrontare il contributo delle fonti sotterranee.

Le affermazioni di questo studio hanno sorpreso gli esperti che in precedenza consideravano minore il contributo delle acque sotterranee. Tuttavia, il dottor Stephen Lewis, esperto di qualità dell’acqua della barriera corallina presso il gruppo di ricerca TropWATER della James Cook University, accoglie con favore l’opportunità di esaminare i risultati più da vicino. Sottolinea la necessità di colmare il divario di conoscenze relativo al contributo delle acque sotterranee come percorso attraverso il quale i nutrienti raggiungono la barriera corallina.

Anche se questi risultati non cambiano l’importanza di sostenere gli agricoltori nell’uso dei fertilizzanti in modo più efficiente, possono aiutare a indirizzare i fondi sulla barriera corallina in modo più efficace in futuro. Il governo australiano sta già investendo ingenti risorse per proteggere e ripristinare la Grande Barriera Corallina, compresi progetti pratici volti a migliorare la qualità dell’acqua che scorre nella barriera corallina.

