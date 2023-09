Le origini dell'azione mirata: spunti dalla ricerca infantile

Un recente studio condotto da ricercatori della Florida Atlantic University (FAU) ha fatto luce sulle origini dell’azione mirata e sull’emergere dell’azione negli esseri umani. Lo studio ha utilizzato i neonati umani come soggetti per comprendere come il movimento spontaneo si trasforma in comportamento intenzionale.

Nell'esperimento, i bambini inizialmente erano osservatori passivi. Tuttavia, quando uno dei loro piedi è stato legato a una giostrina montata sulla culla, hanno scoperto che potevano far muovere la giostrina attraverso i propri movimenti. Questa realizzazione ha segnato la “nascita dell’azione” e ha portato a una transizione dal comportamento spontaneo a quello intenzionale.

I ricercatori hanno utilizzato una tecnologia di motion capture all’avanguardia per misurare il movimento sia dei neonati che del cellulare nello spazio 3D. Hanno scoperto che il feedback positivo tra il movimento del bambino e il movimento della giostrina evidenziava la relazione di causa-effetto, portando ad un aumento della velocità di movimento del bambino.

Secondo JA Scott Kelso, autore senior dello studio, l'azione emerge quando il bambino riconosce la sua capacità di causare effetti nel mondo. Questo riconoscimento è contrassegnato dal brusco aumento della velocità di movimento, segnalando il passaggio al comportamento intenzionale.

Lo studio ha anche rivelato che l’azione è un processo di auto-organizzazione punteggiato, il cui significato si trova sia nel movimento che nell’immobilità. Le dinamiche di coordinazione sia dell'azione che dell'inazione contribuiscono all'unità della consapevolezza cosciente del bambino.

I risultati di questo studio forniscono osservazioni quantificate sull’emergere dell’azione negli esseri umani, offrendo spunti su come diamo un senso alla nostra relazione con il mondo e realizziamo la nostra capacità di effettuare il cambiamento. Espande la nostra comprensione dell’azione intenzionale e si aggiunge all’indagine scientifica in corso sulla natura dell’azione.

Fonte: Florida Atlantic University