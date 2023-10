Nuovi esperimenti diretti alla Stazione Spaziale per far avanzare la scienza e la comunicazione

By

Il mese prossimo, SpaceX lancerà una nuova missione cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con una serie di esperimenti scientifici. Questi esperimenti esploreranno diversi argomenti e contribuiranno al progresso della ricerca scientifica e della comunicazione nello spazio. Il lancio è previsto per il 5 novembre e puoi guardare la copertura su Space.com o NASA Television.

Uno degli esperimenti chiave si chiama ILLUMA-T, un esperimento di comunicazione laser volto a migliorare le comunicazioni con la ISS e a supportare le future missioni nello spazio profondo. Questo esperimento consentirà una trasmissione più rapida dei dati utilizzando la luce infrarossa per trasmettere video e immagini. La NASA sta investendo in questa tecnologia per migliorare i risultati scientifici nelle missioni a lunga distanza sulla Luna e su Marte.

"Le missioni future hanno esigenze di dati potenzialmente eccezionalmente grandi, quindi dobbiamo pensare a come soddisfare tali esigenze", ha affermato Jason Mitchell, direttore per le comunicazioni avanzate e le tecnologie di navigazione presso il programma di comunicazione e navigazione spaziale della NASA.

Oltre all'esperimento ILLUMA-T, ci sono molti altri studi affascinanti inviati alla stazione spaziale. L'Atmospheric Waves Experiment (AWE) della NASA utilizzerà l'imaging a infrarossi per misurare le onde gravitazionali atmosferiche, che svolgono un ruolo nella definizione del clima della Terra. L'indagine Aquamembrane-3, condotta dall'Agenzia spaziale europea (ESA), mira a valutare l'uso di nuove membrane per il recupero dell'acqua sulla stazione spaziale. Un altro esperimento, Gaucho Lung, sponsorizzato dall'ISS National Lab, studierà come il muco del sistema respiratorio influisce sulla somministrazione dei farmaci. Infine, l’esperimento Rodent Research-20 esaminerà gli effetti della microgravità sulla salute riproduttiva dei topi femmine.

Questi esperimenti evidenziano l’impegno della NASA nel far avanzare la comprensione scientifica e ampliare i confini della tecnologia di comunicazione nello spazio. Con ogni missione, la NASA e i suoi partner si impegnano a migliorare le capacità scientifiche sulla ISS e a gettare le basi per futuri programmi commerciali ed esplorativi.

Domande frequenti

Qual è lo scopo dell'esperimento ILLUMA-T?

L'esperimento ILLUMA-T mira a migliorare le comunicazioni con la ISS e consentire una trasmissione più rapida dei dati utilizzando la luce infrarossa.

Cosa sono le onde gravitazionali atmosferiche?

Le onde di gravità atmosferica sono disturbi nell'atmosfera terrestre che possono essere misurati per comprendere le caratteristiche e il movimento del clima.

Cos'è l'indagine Aquamembrane-3?

L’indagine Aquamembrane-3 valuta l’uso di una nuova membrana per il recupero dell’acqua chiamata Aquaporin Inside Membrane come potenziale sostituto degli attuali letti multifiltrazione sulla stazione spaziale.

Cosa studia l’esperimento Gaucho Lung?

L'esperimento Gaucho Lung esamina come il muco nel sistema respiratorio influenza la somministrazione di farmaci trasportati in una piccola quantità di liquido iniettato, noto come tappo di liquido.

Qual è l'obiettivo dell'esperimento Rodent Research-20?

L'esperimento Rodent Research-20 mira a comprendere gli effetti della microgravità sulla salute riproduttiva studiando la funzione delle ovaie nei topi femmine durante e dopo il volo spaziale.