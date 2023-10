Impatto delle megacostellazioni sull'astronomia terrestre

Un recente studio pubblicato su Nature evidenzia la crescente preoccupazione tra gli astronomi riguardo all’impatto delle megacostellazioni sull’astronomia da terra. Le megacostellazioni, come Starlink di SpaceX, sono costituite da migliaia di satelliti che forniscono una copertura Internet globale. Sebbene queste costellazioni abbiano i loro vantaggi, pongono anche sfide significative per le osservazioni astronomiche.

Lo studio si è concentrato su BlueWalker3, un prototipo di satellite della megacostellazione BlueWalker di AST SpaceMobile. Gli scienziati hanno costruito un sensore a terra per misurare accuratamente la luminosità del satellite. Hanno scoperto che BlueWalker3 aveva un indice di luminosità di 0.4, che si trova sul lato più luminoso degli oggetti nel cielo notturno, luminoso quasi quanto le stelle più luminose. Ciò rappresenta una minaccia significativa per l’astronomia da terra poiché un gran numero di satelliti luminosi possono ostacolare le osservazioni.

SpaceX, in quanto uno degli operatori satellitari responsabili, ha adottato misure per affrontare questo problema. Hanno compiuto sforzi per oscurare i loro satelliti e ridurre al minimo la riflessione della luce solare. Tuttavia, le ore dopo il tramonto e prima dell’alba sono ancora critiche, poiché in questi orari i satelliti possono apparire particolarmente luminosi.

La proliferazione di megacostellazioni satellitari, con SpaceX che lancia circa 4,000 nuovi satelliti Starlink ogni mese, è una preoccupazione crescente. Anche altre società, tra cui OneWeb e Amazon, stanno pianificando di implementare le proprie megacostellazioni. L’enorme numero di satelliti nel cielo può avere un profondo impatto sull’astronomia da terra.

Le scie di luce solare riflesse da queste megacostellazioni possono interferire con le immagini scattate da osservatori terrestri come l'Osservatorio Vera C Rubin in Cile. Questa interferenza rende difficile per gli astronomi condurre ricerche ed eseguire indagini che implicano la ricerca di oggetti astronomici che cambiano posizione o luminosità.

Gli astronomi chiedono sempre più misure per mitigare l’impatto delle megacostellazioni sull’astronomia da terra. Sebbene gli sforzi per ridurre al minimo i detriti spaziali, come quelli intrapresi dall’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), siano encomiabili, è necessario fare di più per affrontare le preoccupazioni specifiche poste dalle megacostellazioni.

In conclusione, le megacostellazioni hanno rivoluzionato la connettività globale, ma il loro impatto sull’astronomia da terra non può essere trascurato. La luminosità e l’enorme numero di satelliti in queste costellazioni hanno il potenziale per disturbare in modo significativo le osservazioni astronomiche. Una maggiore collaborazione tra gli operatori satellitari e gli astronomi è essenziale per trovare soluzioni che consentano a entrambi i settori di prosperare riducendo al minimo le reciproche interferenze.

Fonte:

– Natura: [INSERISCI CITAZIONE]

– ISRO: [INSERISCI CITAZIONE]